失信逾33万元滞留菲律宾八年 前董事返新被捕监26月

葡萄酒投资公司前董事2009年失信超过33万元，在受调查期间离开新加坡，他声称之后在菲律宾惹官司而滞留八年。今年2月，他回国被捕面控，最终判坐牢26个月。

这名前董事是45岁的沈国圣（译音），他面对一项抵触公司法令和一项失信控状。法官早前撤销被告抵触公司法令的控状，星期四（9月7日）针对失信控状作出判决。

《联合早报》之前报道，被告早前受警方调查，2015年擅自离境。被告声称之后在菲律宾惹官司，因而在那里滞留八年。他最终被判无罪释放，在办理相关手续后就回国。今年2月13日，他回国后被警方逮捕。

案情显示，被告事发时是三家公司的董事，包括葡萄酒投资公司联合资产集团（Universal Assets Group Pte Ltd，简称UAG）。UAG的业务是协助客户采购红酒，可用于个人饮用或是投资。2005年至2009年期间，UAG推出回购投资计划，让投资者先出钱买下红酒，过后以更高价格卖回给公司。

2009年6月，被告担任董事的另一家公司The Grand Sapphire Ltd（简称TGS）拖欠赌船业者Real Win Limited（简称RWL）赌债和杂费。为了还清债款，TGS决定它持有的80万元RWL股份卖回给RWL，而在抵消债务后，还剩下33万8811元。

根据法庭文件，TGS持有的RWL股份是以UAG的投资金购得，因此，这笔股份售卖所得应归UAG所有。然而，被告却吩咐RWL，将余款转进自己的户头，并将这些钱花在私人开销上。

控方指出，由于投资金被截，UAG当时经历重大的财务困难，难以兑现对投资者的承诺。此外，转进被告户头的资金本属UAG，被告未经公司同意就擅用，已犯下失信罪。

控方也补充，被告被捕后并未做出任何赔偿。

被告的律师代为求情时说，被告有正当的理由才滞留在外，期间也都一直与当局保持联系。律师指出，被告也尽早认罪，并配合警方调查，恳求法官别判被告坐牢超过24个月。