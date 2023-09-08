李总理：《亚细安印太展望》加强亚细安核心地位

通过逐步增加合作内容，《亚细安印太展望》已成为亚细安国家与区域其他国家展开合作的框架，并且加强了亚细安在区域框架中的核心地位。

李显龙总理星期四（9月7日）接受新加坡媒体访问时，总结在印度尼西亚出席第43届亚细安峰会的行程，并且就亚细安如何继续在区域事务中保持影响力发表看法。

他说，亚细安国家在各方面的合作上取得进展。除了着手制定2045年亚细安共同体愿景，成员国也在数码经济、绿色经济等特定领域商讨合作。

至于与外部伙伴的关系，亚细安逐步充实《亚细安印太展望》的内容，使它成为包容、多面向、互利共赢、以规则为基础的合作框架。

其他区域国家和组织也竞相提出对印太地区的构想，但含义各有不同。李总理说，2019年推出的《亚细安印太展望》是独具“亚细安风味”（Asean flavour）的构想，它也获得多个对话伙伴的认同。

在这框架里，亚细安与对话伙伴商讨重点合作领域，包括互联互通、海事合作、经济合作，以及如何实现联合国可持续发展目标。

“这些是具体、特定的领域，但他们结合起来符合一套完整的构想。这让我们推进合作，也帮助加强亚细安在区域框架中的核心地位。”

李总理：亚细安靠积极与耐心进行工作发挥影响力

亚细安所展开的合作，都是为了维持这个区域组织的影响力、更新合作议程、讨论关注课题，以及制定合作项目、立场、政策，这些都对各国有帮助。李总理在解释亚细安如何发挥影响力时说，亚细安靠的不是“单个、美观、吸睛”的项目，而是“多个、耐心进行、积极”的工作。

“通过积累这些耐心进行的工作，亚细安可以有所作为，而且已经大有作为。”

李总理说，没有亚细安，本区域就没有聚集美国、中国、印度、日本、韩国等国家领导人的论坛。

“每当我们在国际舞台发声，亚细安发表声明，都带有份量。因为这里有可观的人口，可观的国内生产总值。这对我们很有价值……如果当初没有成立亚细安，我们现在就会贫困得多，也更缺少保障。”

今年的亚细安峰会因为美国总统拜登缺席，改派副总统哈里斯率团，引发外界质疑美国对区域事务的关注程度。

对此，李总理说，拜登若能赴会，亚细安国家自然会很高兴，但各国在亚细安—美国峰会和东亚峰会上也与哈里斯进行很好的交流。他指出，重要的是合作的实质内容。

菲取代缅任2026年轮值主席 “三驾马车”非正式咨询机制设立

缅甸局势持续占据亚细安峰会和系列峰会的焦点。路透社引述美国国务院官员的话，指数个国家在过去几天的会议上也对缅甸民主派精神领袖翁山淑枝的健康状况提问和表示关注。

亚细安国家星期二（9月5日）在会上决定，由菲律宾代替缅甸出任2026年轮值主席。各国也同意设立包括前任、现任和下一任亚细安轮值主席，即俗称“三驾马车”（troika）的非正式咨询机制。

李总理说，缅甸课题没有快速解决方案，亚细安采取的步骤也不会马上解决缅甸问题，但会帮助亚细安更有效地同缅甸接触。

他指出，“三驾马车”的机制有一定的延续作用。“它让我们的联系更有效，因为向亚细安成员国汇报进展时也更有系统，而且有三个成员，希望能更有作为。”