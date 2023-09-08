掌握海岸综合风险数据 助公用局制定应对策略

海岸防护与防洪研究所开展的首九个研究项目涉及四个关键领域，包括海岸科学研究、沿海环境的预测和系统数码化、创新工程，以及立基于自然的综合方案。

海岸科学研究主要是研究气候变化对海岸和海岸防护结构的影响。研究人员正在开发能够计算极端风浪、风暴潮水位、海流和潮汐发生概率的模型。研究目的是希望通过结合各种信息，更好地掌握未来的海岸综合风险，有助于公用局推断造成洪水的因素和制定应对策略。

加强监察预测沿海环境并将系统数码化

研究工作的另一个重点是要加强对沿海环境的监察、预测并将系统数码化。这方面的其中一个项目便是开发可模拟风暴潮和海浪的模型。这个模型将由数据信息和人工智能来驱动，根据所掌握数据准确预测并演示沿海地区的风暴潮以及海浪水平。

目前，我国的海岸线约70%已受防浪堤保护，因此创新工程领域的研究项目之一就是改善现有的防浪提。例如，利用低碳材料开发防水性和连锁性更强的堤坝板块，以抵挡海水对土地的渗透，减缓发生洪水的风险。

设计岸外多功能生态园建筑项目

此外，南洋理工大学的研究员也与日本建筑公司清水建设（Shimizu）合作，为一个岸外多功能生态园的建筑项目进行设计。这个项目力求能满足创造空间、交通便利、治水和淡水水源等条件。他们还提出新构思，要让此堤坝与公共交通结合，不但可节省工程成本，还可降低对海洋生态系统的影响。

国立大学的自然气候解决方案中心、热带海洋科学研究所，以及新加坡海事与岸外工程科技中心也联合行业合作伙伴国际海岸工程咨询公司Delta Marine Consultant，一同研究如何在石块防波堤之间种植红树林，以及在海滩上种植海草等，以自然为基础的综合解决方案，目的是在提升海岸防护的同时实现绿化。