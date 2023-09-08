李总理：《南中国海行为准则》磋商工作 有商讨好过没有应对方案

就《南中国海行为准则》磋商，李显龙总理不认为各方会在短时间内达成一致。不过，各方在这项“积极议程”上进行商讨，仍比没有应对方案更具积极意义。

在印度尼西亚出席第43届亚细安峰会的李显龙总理星期四（9月7日）向新加坡媒体总结行程时，谈到对《南中国海行为准则》磋商进度的看法。他说，磋商工作涉及课题广泛，如行为准则应涵盖的内容、如何执行、是否有纠纷调解机制。

“这些是实质课题。我不认为我们会在很短的时间内达成一致……我们取得了一些进展，但磋商会需要一些时间。”

李总理说，各方仍应努力推动磋商进程，讨论这项积极议程也是好的现象。

“这么一来，就算发生事故或意外，还有个大家正努力完成的积极事项，能为各方提供基础……彼此沟通，处理问题，好过说‘我们没有方案，就由它去’，一旦出问题也没有沟通渠道，事情只会恶化。在这基础上，我们应该尽最大的努力。”

南中国海课题若出现误判 对区域和全球影响严重

李总理星期四在东亚峰会上，指南中国海课题是本区域的闪燃点之一，一旦出现误判可能对区域和全球造成严重影响。

亚细安成员国和中国于2018年3月展开《南中国海行为准则》正式磋商，同年8月达成单一磋商文本草案，并在2019年7月底完成草案一读。

今年7月的亚细安—中国扩大外长会议上，双方透露单一磋商文本已完成二读。双方也为加快《南中国海行为准则》磋商，采纳了一套指导原则。

本届亚细安峰会的主席声明中，亚细安国家对磋商工作目前取得的进度表示欢迎，也同时期待及早谈成有效、实质的行为准则。