包装印李光耀肖像 杨协成饮料惹议

饮料包装印有李光耀肖像，做法引起网民质疑，甚至有人认为做法欠缺考量。杨协成发言人说，希望以李光耀先生所授予的平衡经济增长与环境保护的重要价值观为基础，从而团结国人。

有读者通知《新明日报》，指日前经过乌节路一带商场时，看见杨协成正在派发印有李光耀肖像的包装饮料，让他感到疑惑。

“之前推出印有李光耀头像纪念币时，就已经引起议论，我因此好奇这次印在包装饮料上，又是否符合当局的规定。”

对此，网上也掀起了热议，有部分网民认为不妥，觉得有失尊重。有网民认为，无论是个人或公司都能以任何方式纪念，以肯定对方的贡献，但是与商业产品扯上关系，无论是出售或免费送出，是否为了利润或宣传，均带有商业成分，做法欠缺考量。

杨协成总裁翁煜煌受询时说，杨协成于1967年便将焦点放在新加坡将花园融入城市景观的教育信息上，至今仍具重要意义。杨协成选择与志同道合的机构合作，以教育为目的分发有纪念性的菊花茶，合作伙伴包括滨海湾花园、新加坡国家博物馆、新加坡儿童博物馆、国家公园管理局、军营、SAFRA俱乐部和一些学校。

“我们并不是出售50万个限量版菊花茶饮料，而是免费赠送。”

他表示，设计包装时，他们放弃了产品以往的特征，包括黄色和红色以及标志的位置。在此包装中，绿色代表李光耀先生决定将新加坡转变为绿色城市的远见卓识，而杨协成的标志被缩小，从包装中央移到底部。

“我们希望国人能理解，这是以李光耀先生强调的经济增长与环境保护为出发点，从而团结国人的一个举动。”

已咨询当局 确保符合准则

新加坡文化、社区及青年部发言人受询时表示，杨协成已咨询了新加坡文化、社区及青年部关于他们的纪念倡议，以确保符合有关使用李光耀先生姓名和形象的准则。

另外，公众可以浏览官方网站来参考准则，用户有责任确保他们使用李光耀先生的形象时，符合知识产权法律。

完整报道，请翻阅2023年9月8日的《新明日报》。