洗钱案知情者：每月都有人上门送多捆千元现钞

知情者爆料，曾替福建帮的“IT军团”团伙当过保姆，亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门。

《新明日报》连日来报道，新加坡警方捣毁本地最大宗洗钱案，涉案金额至今已高达约18亿元。10名原籍中国福建的九男一女涉伪造文件和洗钱等罪行被控，他们分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

记者辗转联系上一名知情者，她称认识福建帮旗下的“IT军团”，并为其中一人当过保姆。

长期在家工作 极少出门

这名化名薇薇安的知情者说，她于2019年认识了来自厦门的陈先生，之后替他当保姆，入住对方位于纽顿一带的公寓。据了解，陈先生取得工作准证后，就入住狮城，但从来不到任何公司上班，长期与另外两男在家中用手机、电脑工作，也极少出门。

“洗钱案曝光，涉案被告的照片见报后，我才发现陈先生与福建帮有往来，相信就是福建帮的IT军团。”

苏宝林曾上门

薇薇安说，住在公寓的七八个月时间，就曾见过洗钱案被告之一苏宝林上门。

“苏宝林上门后还称赞单位外的风景优美，之后关上阳台门，拉上窗帘，与四五个人一起在阳台聊了约3小时才一同离开。我看过雇主的一个手机聊天群组，里面有30多人早晚汇报工作。”

另外，薇薇安每个月都会看到有人上门，将多捆千元现钞交给陈先生。“隔天会外出，雇主就会将大钞兑换成多张100元钞票使用。”

洗钱案曝光后，薇薇安于今年9月7日报警，称有跟被告苏宝林相关的资料披露。

完整报道，请翻阅2023年9月8日的《新明日报》。