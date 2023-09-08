土耳其鸡蛋获准进口 我国鸡蛋来源国增至19个

土耳其最近获准出口鸡蛋到新加坡，本地的鸡蛋进口来源国和地区因此增至19个。

新加坡食品局星期五（9月8日）在脸书贴文宣布土耳其鸡蛋获准出口到新加坡的消息，并表示这一样一来，本地鸡蛋的来源国和地区从2019年的12个，增加到目前的19个。

食品局指出，在加强我国食品安全的同时，任何国家都不能幸免于粮食供应的不确定性。许多不确定因素，比如史无前例的禽流感爆发、供应链出现问题，以及饲料和燃料成本逐渐上涨，都导致全球鸡蛋短缺的局面。

另一方面，食品局也呼吁消费者在供应受影响的时候，灵活选择食品，并以开放和包容的态度对待不同的鸡蛋供应。

食品局提到，增加新的食物来源是建设新加坡食品韧性的一大步，以确保本地有足够的鸡蛋供给消费者。

据了解，目前跟土耳其鸡蛋有关的事项还在初步商讨阶段，接下来当局会研究如何进口土耳其鸡蛋、售卖鸡蛋的渠道与鸡蛋价格等。

长期以来，新加坡食品局开拓多个国家和地区的食品进口通道，以避免我国过度依赖单一国家市场或供应源。