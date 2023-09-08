人力部：我国7月整体失业率微升至2%

我国今年7月的整体失业率环比微升0.1个百分点，达2.0％。分析师认为，本地劳动市场虽出现疲软，但除非全球出现大规模经济衰退，否则失业率将保持在这个稳定的水平。

人力部星期五（9月8日）发布的最新数据显示，本地7月份的公民失业率达2.9％，较6月微升0.1个百分点；居民失业率也增加0.1个百分点，达到2.8％。

当局强调，虽然失业率上升，但是同过去10年来，本地失业率平均值还是相对低。过去10年的整体失业率为2.4％，包括公民和永久居民的居民失业率为3.3％，公民失业率为3.4％。

此外，7月份失业的居民有6万7500人，其中5万9300人是公民。

经济师：失业率微升是劳动市场正常调整

独立经济师宋生文指出，在正常情况下，本地的失业率应介于2％至2.2％，这可算是全民就业状态。这次失业率微升是劳动市场的正常调整，可能同更多人进入职场、企业进行重组或已完成招聘有关。

他说，随着接下来本地将举行一级方程式赛车（F1）等大型活动，服务业、建筑业和制造业等领域的企业可能招聘更多员工，劳动市场将继续正常化，因此目前无需对失业率微升感到担心。

不过，他说：“虽然失业率处于正常水平，但是全球的经济仍面对诸多挑战，例如中国经济放缓、欧洲经济也摇摇欲坠等，这对于新加坡经济来说可能存在许多风险，尤其是在服务和外贸领域。”

我国劳动力市场需求料疲软

星展银行经济师蔡汉廷也说，虽然本地7月份的失业率回到去年12月的水平，但仍处于低水平，所以他不会因此感到担忧。失业率微升反映了外部因素导致本地经济增长放缓，劳动力需求疲软。

他说：“基于经济环境的不确定性，我们预计新加坡的劳动力市场状况将会疲软，因为企业对招聘将采取谨慎态度。 尽管新加坡经济增长乏力，但经济仍在扩张，因此失业率上升应该会受到遏制。”