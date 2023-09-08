酒廊外性侵女服务生 男子监五年余打三鞭

独自喝完一个啤酒塔后，男子守候在酒廊外等女服务生下班，他逮着“猎物”并阻止她回家，将女子带到附近楼梯口犯下性侵案。

酒廊老板接获女子的求助短信，赶到现场时发现她吓得崩溃大哭，老板接着陪同女子上警局报案。

被告邓文强（40岁）星期五（9月8日）下午在高庭承认一项性侵罪，被判坐牢五年又九个月，以及打鞭三下。

这起案件发生于2022年2月3日晚上，在裕廊东某商业大楼的楼梯口。受害人案发时20岁，是半工半读的理工学院学生。

受害人在一家酒廊打工，被告是那里的常客，案发晚上在酒廊独自喝完一个啤酒塔。晚上11时左右，受害人下班离开酒廊，在厕所附近看见被告。

被告表示在等她下班，受害人说已叫了私召车准备回家；被告把手搭在受害人肩膀上，然后把她带到一个楼梯口。

受害人再次向被告表示要乘车回家，被告不顾她的意愿，双手抱住她的身体不让她离开，接着伸手性侵受害人。被告得逞后离开现场。

受害人发短信给酒廊老板，透露自己遭性侵犯，老板赶去楼梯口，看到受害人已崩溃哭泣，他接着陪同受害人去报警。

控方斥责被告侵犯一名年轻女子来满足自己的性欲，但他选择认罪，让受害人无须出庭供证，这是本案的减刑因素。

落网前当灭虫人员的被告庭上求情时承认自己做错事，他希望可以尽快完成服刑，出狱后为家人赚钱和照顾患病的父亲。（人名译音）