今年首八月 访新旅客破901万人次

今年首八个月，到访新加坡的旅客累计突破900万人次。

根据新加坡旅游局网站的最新数据，8月到访新加坡的旅客达131万人次，今年首八个月累计总旅客数量突破901万人次。相较于7月的142万旅客入境人次，8月的数据虽然少了约7.75%，但仍为今年旅客数量第二高的月份。

8月到访新加坡的中国大陆旅客占比最高，约21万4490人次。第二大旅客来源地是印度尼西亚，约有16万7850人次，紧随其后的是马来西亚、印度和澳大利亚，入境人次分别为8万7890人次、8万3560人次，以及8万零380人次。

在这五大旅客来源地中，印度旅客在新加坡停留时间最久，平均约6.55天；中国大陆旅客排第二，平均约5.34天。8月外来旅客在新加坡停留的平均天数为四天。

业者：暑期中国来新旅行团多为游学团

飞碟旅行市场总监郑玲娜接受《联合早报》采访时说，7月和8月正值中国的学校假期，在这一暑期旅游高峰期间，来新加坡的旅行团以游学团为主。

旅游局网站数据显示，8月到访的中国大陆旅客当中，前三大年龄层依次为：35岁至44岁，约5万5190人次；14岁及以下，约4万7900人次；接着是25岁至34岁，约3万3040人次。在7月时，14岁及以下的中国旅客超过5万人次，达到5万6140人次。

郑玲娜说，随着中国学校假期结束，以及9月份新加坡将承办多场世界级的会议会展与奖励旅游（MICE）活动，本月的旅行团以商务会议团队居多。相较于7、8月暑期的旅行团，9月旅客在新加坡游玩的时间会略有缩短，大多在四天至五天。

F1赛事和中国黄金周将引发旅客入境潮高峰

郑玲娜说，F1期间很多旅客慕名而来，门票需求强劲，赛事周边的酒店房间也非常抢手。中国国庆日期间的旅游团报名也非常踊跃。预计在F1举行和9月底中国黄金周这段时间，新加坡将迎来一波旅客入境潮高峰。

她说：“今年9月底，恰逢中秋和中国国庆双假期，中国旅客出游意向强烈，新加坡的中秋节庆氛围也一样浓厚，因此会成为中国旅客的热门出行地。我们注意到，也有旅客从中国来新加坡，乘坐中秋期间的邮轮，从新加坡出海欢度海上中秋。”