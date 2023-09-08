10月9日起 慈善机构沿街募捐须在慈善网站披露详情　　

从10月9日起，注册慈善机构等团体沿街挨户募款，不必再向警方申请沿街挨户募捐执照，但须在慈善网站披露募款详情。公众可通过更多渠道，核实募款项目是否正当。

所有在本地进行的慈善募款活动受慈善总监和慈善法令监管，所有慈善募捐者须遵守一系列规定，包括为捐款者提供明确信息，以及妥善管理及使用善款等。

注册慈善机构可免申请沿街挨户募款执照

目前，如果募捐活动以沿街挨户方式进行，募捐者须向警方申请沿街挨户募捐（House to House and Street Collection）执照。国家福利理事会会员可向理事会申请募捐准证。如果是为海外慈善项目筹款，募捐者须向慈善总监申请海外慈善项目募捐准证。

文化、社区及青年部星期五（9月8日）发布文告说，从10月9日起，慈善法令下注册的慈善机构、学府和宗教组织等捐款豁免缴税的团体，以及经慈善总监批准的海外慈善募捐项目，可豁免申请沿街挨户募款执照。这些慈善募款者须在开始募款的至少七个工作日前，在慈善网站（Charity Portal）披露筹款项目的详情。

公众可上慈善网站查证

在新的信息披露机制下，募款者须注明募捐目的、时长、地点、募捐方式（例如沿街或沿户募款）和慈善机构联系资料，以及第三方募捐者的信息。这些信息提呈后会在慈善网站上发布，供公众查证。

沿街挨户募捐时，义工或工作人员须携带相关证明，并且在公众要求查证时出示文件，包括可证明他们代表哪个慈善机构的正式文件。

慈善总监会对没有遵守新要求或故意披露不准确信息的募捐者采取行动。

上述募款者以外的其他团体，如果要沿街挨户募款，仍须向警方申请沿街挨户募捐执照。

捐款者更了解详情 提高募捐效率与透明度

残疾人士福利协会财务与筹款部主管方楴发回复《联合早报》询问时说，协会作为福理会会员，目前进行沿街挨户募款活动前，须向福理会申请准证，通常两三周后获批。

“新的信息披露机制实施后，我们只须在至少七个工作日前，将募款活动信息输入慈善网站。这不但为我们简化行政手续，也有助缩短募捐活动策划工作所需的时间……新的机制也有助于提高慈善领域的透明度，协助人们在捐款时做知情的决定。”

慈善总监鼓励公众继续依循安全捐款措施，包括询问募款者有关受益者身份、善款去向，以及是否有正式文件等事项；此外，对募款者本人，公众也得查证。

扫描QR码或发短信 可查询募款活动信息

自10月9日起，公众可通过扫描慈善机构正式文件上的QR码，核查它们在慈善网站披露的信息。公众仍可上慈善网站、发送SMS短信到79777查询（按照格式：FROrganisation Name）或拨打热线63376597，查核募款者的正当性。

若对募款项目真伪存疑，可电邮mccy_charities@mccy.gov.sg，向慈善总监举报。公众若怀疑项目涉及诈骗，应立即报警。有关披露信息机制详情，可上网go.gov.sg/safergiving查阅。