偷拍洗澡后匆匆离境 前辜加警察机上被捕判监八周

辜加警察偷拍队友妻子冲凉，被发现后立即将记忆卡咬碎，试图销毁证据，还在隔天购买机票欲离开新加坡，但他在飞机上被捕，最终被判坐牢八周。

这名偷拍者是38岁的桑贾伊（译音, Sanjay Gurung），案发时是一名辜加警察。他面对一项偷拍、一项妨碍司法公正和一项没有正当理由无故缺岗的控状。被告承认第一项罪名，法官把余项纳入考量后，于星期五（9月8日）作出判决。

受害的37岁女子，是另一名辜加警察的妻子。为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括案发地点。

案情显示，在2023年7月26日，大约凌晨12点30分，受害者正在住家厨房厕所冲凉，当时厕所的窗口是开着的。此时，正在隔壁单位的被告，注意到受害者单位厕所灯亮着，因此认为受害者正在冲凉。

GoPro相机装在自拍杆 伸到隔壁厕窗

被告于是决定利用GoPro运动相机尝试通过厕窗偷拍受害者。被告先是把GoPro安装在自拍杆上，后从自家厕所延长自拍杆，将GoPro对准隔壁厕窗，偷拍受害者冲凉。

受害者在擦干身体时，发现窗外有一台GoPro正在对准自己，于是尖叫并以毛巾打GoPro，被告则随即将GoPro撤回单位内。

被告随后取出GoPro的记忆卡，并将它咬碎，试图销毁证据。这时，刚知情的受害者丈夫上门质问被告。

被告否认偷拍，并在对方的要求下交出GoPro，但对方发现GoPro中并没有记忆卡。由于受害者确定那台GoPro是用来干案的器材，受害者的丈夫在凌晨向总部上报此事。

同日早上，被告通过短信向受害者的丈夫承认偷拍罪行，也两次到访对方家中，坦承他是有意偷拍受害者冲凉。

然而，被告隔天（27日）未通知家人和部队就购买了前往尼泊尔的机票。由于被告当天擅离职守、联系不上，再加上他曾向妻子表露有意自杀，警方在接获通报后便迅速展开调查。

警方随后发现被告已在樟宜机场完成出境手续，于是出动机场警员，并在傍晚6时44分在飞机上将被告逮捕。

新加坡警察部队受询时说，警察部队人员应维持高自律和诚信，对于那些犯法的警员，警方会严厉给予惩罚，包括将他们控上法庭。

发言人指出，警方在2023年7月27日接获相关通报后，便迅速对桑贾伊进行调查，并在同一天将他逮捕。

警方也会对该名警察展开内部纪律处分。