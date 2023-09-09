李总理会晤特鲁多 重申新加友好双边关系

在我国进行两天工作访问的加拿大总理特鲁多，星期五（9月8日）在总统府同李显龙总理会面。李总理欢迎加拿大深化与亚细安的接触，并就亚细安和加拿大最近升级为战略伙伴关系，向特鲁多表示祝贺。

我国外交部在同日发出的文告中说，两位总理肯定了新加坡和加拿大的友好关系，并讨论了国际事态的发展、两国如何携手努力维护基于规则的多边主义秩序，以及促进经济增长造福两国人民等事务。

特鲁多是到雅加达参加亚细安峰会之后，在续程前往印度出席二十国集团峰会之前，到我国进行两天工作访问。他上一次访新是在2018年，当时是到本地出席第33届亚细安峰会及系列会议。

特鲁多星期五在新加坡香格里拉大酒店召开的记者会上说，自发生冠病疫情、俄乌战争和各种自然灾害以来，加拿大意识到须维持供应链的坚韧与多样，因此更加重视与亚细安的合作，同时也希望区域经济体能将投资目光投向加拿大。

被问及加拿大加深与亚细安的合作关系是否因为美中、加中关系持续紧张，特鲁多没有正面回应。他说，加拿大与美国是近邻，有深厚的联系和相互依赖，但“加拿大也十分注重在全球范围内实现供应链的多样性和韧性，这就是为什么我们会来东南亚这里，而中国是东南亚和全球经济的重要组成部分”。

加拿大未来五年将在亚细安投资逾千万加元

特鲁多也承诺继续推进加拿大与亚细安，自2021年11月开始的自由贸易协定谈判。

为了深化与亚细安的合作，加拿大未来五年将投资1000万加元（约997万新元），协助亚细安预防大流行病等威胁，以及投资260万加元支持泰国的核安全培训等。

本周早些时候，加拿大与亚细安也正式启动了战略伙伴关系。特鲁多说：“这意味着我们将能在一系列问题如安全方面进一步合作，为所有国家建设一个更加繁荣的未来。”

谈到此次访新的收获时，特鲁多说，新加坡是一个充满活力的经济强国，他已向新加坡多位杰出商界领袖推介加拿大稳定和可持续的商贸投资环境。

“我提醒他们，加拿大是一个绝佳的投资目的地，因为我们拥有持久稳定的高技能人才、经商环境，以及强大的供应链。”

我国外交部在文告中也说，新加坡和加拿大保持着长久的友好关系，并在多个领域进行更多的双边合作，包括更新加拿大—新加坡网络安全谅解备忘录，以及开始讨论加深两国防务交流与合作的安全协议。

双方正在探讨如何推进科技与创新领域的合作，并有意通过签订青年互访协议，让两国青年更容易到彼此的国家工作和旅游，以此促进民间交流与跨文化交际。