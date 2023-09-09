发信《经济学人》本地分社社长 政府警告勿干涉我国内政

通讯及新闻部向英国《经济学人》杂志新加坡分社社长暨亚洲专栏作家齐格勒（Dominic Ziegler）发信，警告对方勿干涉我国内政，并明确表示希望齐格勒不要再犯。

通讯及新闻部星期五（9月8日）发文告说，齐格勒8月25日以书面方式公然支持本地网媒Jom，将新加坡比做一个不自由的国家，并号召新加坡人不要接受国家和所谓“受控制的媒体”（captive media）所描绘的愿景，转而接受“另一种愿景”（an alternative vision）。

当局认为，齐格勒的行为显然跨过了从“报道新加坡”到“参与新加坡内政”的界线。“齐格勒利用他在一家著名国际出版社担任记者的身份，向新加坡人宣传他对本地政治的观点，但他不是本国公民。”

通讯及新闻部强调，我国政府长期执行的政策，是不容忍外界人士干涉我国内政，坚持“新加坡政治只属于新加坡人”。

当局重申，包括齐格勒在内的外国记者，可以在各自的出版物中自由地向全球受众报道和评论新加坡事务，但我国政府坚持有权针对不准确或偏颇的报道作出回应以正视听。这不妨碍外国记者在本地与他们希望接触的任何人接触，并以任何他们认为合适的方式报道新加坡的方方面面。

通讯及新闻部也指出，许多外国记者和媒体以新加坡作为基地，《经济学人》近年来也扩大在新加坡分社的规模，将许多驻扎在本区域其他地方的记者转移到这里，如果他们不认为新加坡是记者合适的基地，就不会这样做。

当局说：“我们继续欢迎包括《经济学人》在内的外国记者和媒体在本地开展业务和报道新加坡，但是他们必须遵守我们的法律，不得干涉我国内政。”

Jom今年7月曾因为针对黑白洋房事件所发表的文章有三处不实，接到当局援引防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）发出的更正指令。

Jom的创办人兼总编辑瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）曾经加入经济学人集团，负责分析与撰写研究报告。他的电子书《李光耀最后遗嘱之争》（The Battle Over Lee Kuan Yew’s Last Will）对建国总理遗嘱的执行过程做了不可靠的叙述，今年3月被国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指为“意在误导读者”。