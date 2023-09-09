疏忽撞倒碾死同事 装载机操作员监16周

被装载桶挡住视线却继续前驶，装载车操作员把同事撞倒后还碾过对方，导致后者重伤送院，抢救13天后不治。

被告苏雷什（45岁）星期四（9月7日）出庭承认一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪名，判坐牢16周，并于即日入狱服刑。

这起致命意外发生于2022年4月22日，在丹那美拉海岸路一项建屋发展局工程工地。死者萨拉瓦南，事发时他被指派到工地负责监督工作。死者和被告当时都受雇于Swift Team Engineering and Construction Services。

装载桶未调低视线被挡 撞倒死者未察觉

根据案情，事发早上，萨拉瓦南从四号码头步行前往三号码头的休息区。与此同时，被告正驾驶装载车在四号码进行倒车的动作。装载车的车头当时运载的装载桶，已被提升至离地约1.76米的高度。

被告随后将装载车开往三号码头，但他没有把装载桶的高度降低，以致视线被阻挡。死者当时正穿过车道，准备到对面的休息区，视线受阻的被告没注意到前方的死者，直接将后者撞倒。

死者被撞后卷入车底，被装载车的前轮和后轮碾压过。

根据法庭文件，被告当下并未意识到意外发生，直到两名从休息区走出的工友见状大喊，被告才将装载车停下。三名工友随后也将死者从后轮处抬到休息区。

死者不久后被送往樟宜综合医院急救，但由于伤势过重，抢救13天后于2022年5月5日不治，死因是多处受伤引发败血症和多重器官衰竭。

控方指出，根据装载车手册，装载车在移动时，前头的装载桶不该离开地面超过0.5米。然而，事发时装载桶的位置已经远远高过此高度。

控方也指出，倘若不是装载桶阻挡被告视线，这场意外或许不会发生，因此认为是被告的疏忽行为导致死者的死亡。

被告的律师代为求情时则说，被告与死者是好朋友，他事后也感到十分懊悔。律师指出，被告在印度有两名还在上学的孩子，恳求法官从轻发落。

法官下判时说，由于这是一场致命意外，因此必须给予被告适当的监刑。

根据《联合早报》早前报道，我国在2022年发生了至少44起致命工地意外。