全新中央艺术图书馆预计明年开放

国家图书馆大厦地面层迎来一架1952年制造的大型三角钢琴，并开放给公众弹奏。72岁的退休者陈艾伯特是在钢琴揭幕后，首个弹奏的公众。随着他的手指在钢琴上舞动，曼妙的琴声在整个图书馆回旋。

陈艾伯特接受《联合早报》访问说：“在公共场所弹琴的氛围和体验与在家里弹奏不同，而在三角钢琴上弹奏出的声音也更有深度。”

这架历史悠久的钢琴之前一直摆放在维多利亚纪念堂（现为维多利亚音乐厅与剧院），曾被多位著名钢琴家包括克劳迪奥·阿劳（Claudio Arrau）和朱利叶斯·卡钦（Julius Katchen）用来演奏。经过了精心修理和调音后，如今摆放在国家图书馆大厦，9月起开放共公众弹奏。

除了这架钢琴，国家图书馆大厦也从这个月起，举办一系列艺术活动，包括放映精选的表演艺术影片；邀请歌手、音乐人、电影制作人、剧作家和编舞者等呈献原创作品，以及举办表演艺术工作坊等。

设在国家图书馆大厦的全新中央艺术图书馆也预计将在2024年开放。国家图书馆管理局馆藏规划与发展高级图书馆员（中文组）杨钦力受访时说，中央艺术图书馆的馆藏书籍、活动和服务将是滨海艺术中心图书馆的延续。

前滨海分馆艺术图书影碟 15日起可在国图大厦租借

滨海艺术中心图书馆在6月30日关闭，所有藏书和活动都转移到国家图书馆大大厦。9月15日起，公众也可以租借前滨海艺术中心图书馆收藏的影碟和蓝光光碟。

他也说，国家图书馆大厦位于市区，具有吸引力，周边也都有艺术相关的机构和学府。“除了提供馆藏，大厦也会有相关方面的艺术活动……通过沉浸式的体验，让公众从不一样的角度去欣赏艺术和对艺术有更多认识和了解。”

国家图书馆大厦内的中央公共图书馆去年6月进行翻新工程，预计也将在明年1月竣工重开。