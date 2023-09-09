我国任期最长财长胡赐道逝世 享耆寿96岁

我国前财政部长胡赐道博士星期五（9月8日）上午逝世，享寿96岁。他的私人家庭葬礼将在星期天（10日）下午于万礼火化场举行。

胡赐道是我国任期最长的财政部长，前后达16年。副总理兼财政部长黄循财星期五晚上在脸书贴文向胡赐道的家人表示哀悼并指出，胡赐道稳健地引导我国经济渡过了1997年的亚洲金融危机。

新加坡金融管理局和新加坡政府投资公司（GIC）成立时，胡赐道就担任这两家机构的董事，多年来始终以专业和优雅的态度履行职责。

黄循财：胡博士让政策落地 改善人民生活

黄循财1999年加入财政部的时候，部长就是胡赐道。有一次在起草预算案时，胡赐道要求财政部官员到湿巴刹了解一些关键必需品的价格，更好地感受人们当时所承受的生活费压力。

黄循财说：“这就是我对胡博士的记忆——不仅仅是抽象地思考政策，也确保政策能够切实改善人民的生活。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也在脸书贴文说，胡赐道的智慧与远见影响了一些关键政策，包括推出为新加坡建立更坚韧税务基础的消费税，提高我国的国际竞争力。

1994年4月1日是我国实施消费税的第一天，时任财政部长胡赐道博士（前排右一）在奥奇百货公司董事经理郑传伟（前排左一）的陪同下到奥奇珍珠巡视。（档案照片）

他说：“胡博士用了一生的大部分时间致力于为国家和人民服务，他对国家的卓越贡献留下了持久印记。我要向胡博士的亲属致以最深切的哀悼。”

财政部也在官方脸书贴文说：“在过去和现在的财政部官员心目中，胡博士永远占有特殊的位置。”

我国独立后第五位 直接当上部长“政治素人”

胡赐道曾是新加坡蚬壳集团公司主席兼总裁，从蚬壳退休后出任金管局董事经理，并在建国总理李光耀多次力邀后从政。

胡赐道在1984年举行的全国大选以58岁的“高龄”顺利当选为牛车水区议员，随即受委出任贸工部长，是我国独立后第五位直接当上部长的“政治素人”。

胡赐道58岁才踏入政坛，在牛车水区竞选。图为他在选举期间到硕莪巷的租赁组屋同年长选民见面。（档案照片）

1985年，胡赐道改任财政部长兼卫生部长并担任金管局主席。他一上任就得应付我国独立后的首个经济衰退，在经济前景不明朗的情况下发表首个预算案声明，成为引领新加坡走出经济衰退的“建筑师”。

胡赐道1987年卸下卫生部长的职务，并在1992年至1993年，短暂出任国家发展部长。他2001年离开政坛，随后出任新加坡管理大学名誉校长，以及在凯德置地、GIC等机构的董事会服务。

黄国松：胡赐道是我国最好财政部长之一

本届总统选举参选人、GIC前首席投资官黄国松受访时说，胡赐道是一位“很棒的上司”，而且是我国最好的财政部长之一。“我有幸曾与他共事，他性格沉着，在国会回答棘手问题时也能保持冷静。”

曾经长期在牛车水基层服务的命理师陈军荣说，胡赐道是一位和蔼可亲的“老板”，经常鼓励基层人员在策划活动时大胆创新。“比如我们创立乐龄俱乐部，为区内贫苦老人推行‘一天一元奉一老’的活动，就是在胡博士的鼓励下进行。”

陈军荣和胡赐道一直保持联系，每年都会一起吃饭，原本还约好今年10月30日为胡赐道庆祝生日。

1990年代在基层服务的牛车水公民咨询委员会前副主席陈荣贵，则对胡赐道的铁面无私留下深刻印象。他记得曾有基层领袖被开罚单，想请胡赐道写信求情，被一口回绝。陈荣贵说：“胡博士说就算是他接到罚单，都是自己去交罚款的。”

1997年全国大选，牛车水单选区并入牛车水—东陵集选区，时任财政部长胡赐道（右二）带领团队新人梁莉莉医生（右三）同区内的摊贩见面。（档案照片）

《联合早报》记者星期五晚间到胡赐道的灵堂去，但家属婉拒受访。根据国家环境局网站，胡赐道的葬礼将在星期天下午于万礼火化场举行。