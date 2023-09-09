融合多重艺术打造“光耀时代在未来” 缅怀建国总理李光耀

由五个不同年龄和种族的男女演绎，利用AI技术创新编写演讲稿，配合建国总理李光耀百年冥诞而打造的沉浸式展览，大胆为这位领导人的言论注入新生命。

这场沉浸式展览“光耀时代在未来”不仅向李光耀致敬，还是一个艺术创新之旅。场内共有六个展区，面积相当于八个半篮球场，耗资七位数，花费五个月的时间打造。

沉浸式展览融合了虚拟制作、人工智能、雕塑、电影和音乐等多种艺术形式，展示了李光耀塑造新加坡历史的不同时段，让人有沉浸式的体验。

将李光耀演讲稿输入ChatGPT 利用AI技术创作剧本

其中一个展区里，拉萨尔艺术学院的18名学生和讲师，把收集的李光耀演讲稿输入ChatGPT中，加入戏剧元素后，由五名演员演绎和一名主持人讲述，制成一个六集、时长53分钟的影片，呈现独特视觉效果。

负责带领学生制作影片的讲师郑威延（48岁）接受采访时说，首次尝试利用AI技术创作剧本、说服演员以独特方式诠释内容，同时让观众产生自己的观点，都是巨大的挑战。

另一个展区由南洋理工学院的12名师生负责，他们通过巧妙运用镜子，传达的信息是我们都继承了李光耀和先辈们努力奋斗的成果。

学生黄洁儿（19岁）和江家璇（19岁）说，虽然我们都记得李光耀把新加坡打造成一个成功的国家，但我们有时可能忽略了自己就是继承者，希望借镜子唤起大家对自我的反思。

唤起年轻人好奇心 勇敢创造未来

“光耀时代在未来”幕后的推手是X3D Studio，公司创办人、展览创意人佘玮琳（52岁）受访时说：“希望展览能够勾起年轻人对新加坡过去历史的好奇心，不断去探索曾经发生的种种，不要把现在拥有的当成理所当然，勇敢创造更美好的未来。”

展览从9月10日至24日上午11时至晚上8时，在巴西班让路25号举行，入场免费，但只对至少13岁的公众开放，且须上网www.nowisnotthetime.sg预定观展时间。