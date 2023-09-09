调查：逾八成受访者不懂如何应对黑客袭击物联网设备

网络摄像头、语音助手、智能灯泡等物联网设备近年来在本地家庭愈发普及，随之而来的网络安全风险，却也不容忽视。调查显示，逾八成受访公众拥有或使用至少一台物联网设备，但懂得如何保护这些设备免遭黑客袭击的却不到两成。

新加坡网络安全局星期六（9月9日）公布的2022年网络安全意识调查结果显示，近半（49%）的受访者相当或极度担心自己的物联网（IoT）设备遭黑客攻击。

拥有或使用至少一台物联网设备的受访者达84%，近半（48%）称他们使用的是至少12个字符、由字母和数字组合的密码，近四成（38%）受访者说他们更改了默认密码。

黑客侵入物联网设备 窃取或控制敏感个人信息

网安局网络安全认证中心兼网络安全工程中心副主任陈汉川受访时提醒，物联网设备的网络安全风险，虽不如钓鱼诈骗等可对受害者造成直接经济损失的案例引人注目，不过一旦物联网设备遭黑客侵入，就成为了黑客窃取或控制敏感个人信息的渠道。譬如，一旦路由器遭黑客侵入，黑客就可能间接地获取连接这台路由器的电脑传输的资料，甚至得以进行金融诈骗。

陈汉川说：“我们谈及物联网设备遭袭击时，有时影响是超越个人的。”他举例，2016年发生的“未来”（Mirai）袭击中，全球10万台有联网功能的家电如摄像头、录影机等遭控制，形成“僵尸网络”，对目标平台发动“人海战术”使其瘫痪。

除了鼓励公众尽可能购买获网安局网络安全标签计划（Cybersecurity Labelling Scheme）认证的设备，陈汉川也建议用户，除非有必要实时监控家中情况，可关闭网络摄像头，或设置在不太敏感的区域。如果担心语音助手“监听”较私密的对话，也可以将设备放置在客厅而不是卧室。

陈汉川透露，迄今为止，网安局已收到逾500份申请，市场上已有逾350个获网络安全标签计划认证一至四星标签的设备供消费者选购。