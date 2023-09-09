更多本地公众认为 自己或成网安事件受害者

网络诈骗案层出不穷，本地公众认为自己成为网络安全事件受害者的可能性有所增加，年龄越大，越觉得自己有可能成为受害者。

新加坡网络安全局星期六（9月9日）公布2022年网络安全意识调查结果。调查主要是想了解公众对网络安全措施的认知和使用习惯，共有1051人15岁及以上者参与。

网安意识调查自2016年起，每年进行一次，从2020年开始，每两年一次。

60%的受访者认为他们的电脑或设备受威胁的可能性较高，比2020年高出近17个百分点。43%受访者也认为自己可能成为网络诈骗的受害者，比2020年高出11个百分点。

29%的受访者表示自己去年成了网安事件的受害者，比2020年略降三个百分点。这当中，年长者占少数。三至四成的15岁至54岁受访者曾至少一次受害，反观，仅两成55岁及以上受访者曾受害。

调查也发现，公众在良好网络卫生习惯方面有所进步，但依旧有疏漏。

2022年的调查请受访者识破两封钓鱼邮件，七成受访公众能识破至少一封，识破两封的仅有四成。不过，九成受访者能辨识至少一条钓鱼短信。

35%的受访者在所有网络账号和应用都设置了双重认证（2FA），比2020年高出13个百分点。

逾八成受访者手机上安装了网银、交通、电子商务等应用。50%受访者安装了网安应用，比2020年高出11个百分点。然而，在收到推送后立即更新移动设备软件的受访者自2017年起持续减少，更多人选择看了新版本评价后才决定是否更新。

网安局将在9月底推出第五届全国网安意识运动

网安局将在9月底推出第五届全国网安意识运动，通过路演、企业合作、社交媒体及户外平台的宣传，鼓励公众采用届时将推出的四个全新“网络贴士”维护网络安全及防范诈骗。

网安局局长许智贤指出，网络犯罪分子不断设计新的诈骗策略和方法侵入设备，造成的损失金额正显著增加。“政府将加大力度保护网络空间并培养网络安全素养。我们每个人都必须尽一分力，采取良好的网络卫生习惯，以保护我们珍贵的东西。”

纳迪娅（Nadiah，32岁，行政人员）去年在Carousell上卖二手手提包，却被钓鱼邮件骗走580元。根据报案内容，买家催她确认收款，她扫描电邮收到的假冒付款QR码后，打开像储蓄银行网上银行登录页面的网页，输入了自己的网银登录信息，也按提示输入了一次性密码（OTP）。她当天收到银行电邮提醒她已设置数码令牌（digital token），还得知有人先后转走了360元和220元，立即通知银行并报警。

她受访时坦言，当时只发短信问友人储蓄银行网上银行是否须登录，友人并未当面看到网页就告诉她须登录，于是照做。她说，原本在外购物，对方催促让她乱了阵脚，如果多看几眼网址，可能就不会上当。