阿叔遭按摩女甩 报警追讨1.5万

阿叔申诉，搭上按摩女，为对方花了超过2万元，疫情期间还汇款近1万5000元给她，岂料对方回狮城工作不久后，断绝往来，还说“人都是会变的”。

吴先生（60岁，退休人士）告诉记者，他于2019年光顾牛车水一家按摩店，并结识了一名来自中国的按摩女（42岁）。

“当时对方业绩不好，我很同情她，就经常去支持她。我一星期至少会光顾两三次，一个月下来，就已经花了上千元帮她冲业绩。”

他说，两人于2020年交往，期间也发生过关系，甚至还送过对方钻石戒指、项链，还为对方搬家买家具等，前后花了近2万元。

疫情暴发后，按摩女于2021年回乡，两人仍保持联系，还常视频通话。

吴先生说，当时对方失业，向自己要钱，还称回到新加坡找工作后会偿还。

“我分别在2021年5月、8月、11月以及2022年1月和4月到汇款公司，汇了近1万5000元给她。我是相信她，才会把钱借她。”

吴先生透露，按摩女回乡18个月，直到2022年9月才回到新加坡。

“当时，我去机场接她，还为她订了酒店当做临时住宿。她的新工作是在宏茂桥一带的按摩院，还曾向我诉苦，说工作到很迟很累，我还每周一次买补汤给她送过去。”

岂料，按摩女去年12月，竟要与吴先生一刀两断。

“之前在一起花的2万元，都是我心甘情愿的。之后汇款的1万5000元，则是我借她的钱，我问她什么时候可以还钱，她却说‘人都是会变的’，不会还钱。”

否认欠钱 按摩女也报警

按摩女否认欠钱，指两人只是走得近，声称被阿叔骚扰，也已报警处理。

记者辗转找到按摩女，她受访时说，当初两人走得比较近，对方也算是在追求她，不过两人去年12月时已经说清楚，也已拉黑了联络方式。

“我从来没有收过这笔1万5000元的钱，要怎么还，若是他有证据，可以拿出来当面说清楚。他最近突然来要钱，还骚扰我，除了跟我老板说我欠钱，还在我工作的脸书专页留言，说我欠钱，后来我同事说他，他才删除留言。”

按摩女表示，她也已经向警方报案，交给警方处理。

完整报道，请翻阅2023年9月9日的《新明日报》。