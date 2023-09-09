家属获翁俊民赞助 带癌童遗照上游轮

7岁男童顽强抗癌4年，最终不敌病魔逝世，富商翁俊民安排家属带着遗照上游轮，一圆死者心愿。

《新明日报》之前报道，男童吴泓昌3岁时被发现患上急性淋巴细胞性血癌，家人得知可通过嵌合抗原受体修饰T细胞（Chimeric antigen receptor T-cells，简称CART）疗法抵抗癌细胞后，于2021年从马来西亚前来新加坡国大医院治疗。

在社会各界协助下，吴泓昌得以接受父亲吴乃泷捐出的骨髓，去年6月完成移植。岂料，他12月复检时，却发现癌细胞复发。

吴泓昌的病情今年7月恶化，细菌感染影响了肺功能，加上治疗癌症令身体失去免疫力，难以与病魔对抗。家人在7月25日为他庆祝生日后，他于27日因脑部缺氧，家属忍痛拔管。

死者父亲吴乃泷之前接受访问时透露，儿子曾说过自己没有上过游轮，希望一家人可以享受一趟游轮之旅。

印尼国信集团创办人翁俊民去年3月曾亲自登门拜访，捐助10万元，让吴泓昌进行骨髓移植手术，今年也再捐出5万元作为他的医药费。获悉吴泓昌去世的消息后，翁俊民再次向他的家人捐赠2万元，以示慰问。

为了一圆死者的心愿，翁俊民也赞助了吴泓昌一家人，包括父母以及姐姐，于8月28日上游轮，度过了四天三夜旅程。他们一家三口上游轮时，也带着吴泓昌的遗照同行。

翁俊民受访时说，但愿男童一路走好，而男童的家人能开开心心的生活。

完整报道，请翻阅2023年9月9日的《新明日报》。