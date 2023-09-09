陈钦亮获准售卖竞选海报 两小时内筹560元善款

总统选举参选人陈钦亮星期六（9月9日）早上9时到勿洛转换站熟食中心售卖竞选海报和传单，不到两小时就筹集了560元善款。之后，他还乘搭地铁，亲自把所得捐出。

职总英康前总裁陈钦亮接受媒体访问时指出，他已事先向选举局和警方查询，当局指售卖活动并无不妥。

陈钦亮准备了30张在总统选举中使用过的竞选海报，各以10元出售；若要陈钦亮的亲笔签名则多收10元。小型和迷你型签名海报每张售价10元。

在总统选举中为陈钦亮助选的人民之声党秘书长林鼎和人民力量党秘书长吴明盛也现身帮忙。

据观察，对海报感兴趣的除了有陈钦亮的支持者，还有不少未到投票年龄的青年。也有许多公众上前和陈钦亮打招呼并与他合照。

一早与朋友特地前来购买海报的蔡宗翰（17岁，学生）虽然没有在本届总统选举中投票，但还是想要购买海报留作纪念，同时也为慈善尽一分力。

他说：“虽然陈钦亮没有获得很多票数，但这次的表现比上一届好，我觉得这是值得称赞的。”

另一名购得海报的学生颜辰昻（24岁）说，会把海报挂在家中，不会转手。

陈钦亮说，公众和支持者对海报的反应热烈，令他感到鼓舞。他目前还有近300张海报，接下来打算到全岛其他地方出售，并把善款捐给不同的慈善机构。

“我很高兴很多人能认得出我、告诉我他们投给我一票，并且感谢我站出来参选。”

陈钦亮在本届总统选举中获得13.88%选票。

对于候任总统尚达曼在开票当晚曾尝试联系他，陈钦亮说，他已通过Whatsapp答复尚达曼，祝贺他当选总统。

陈钦亮也透露，他下个星期将针对自己接下来的新计划公布更多消息。

在售出所有海报后，陈钦亮乘搭地铁从勿洛到杨厝港站，亲自把善款带到位于杨厝港巴士转换站的全国交通工友联合会（NTWU）食堂的马来档口。

陈钦亮说，这个食堂靠近他的住家，在光顾这个马来摊档时，曾看到摊位前摆放回教堂和慈善机构的捐款箱，因此决定把这次所得的善款捐给他们。

陈钦亮抵达后发现这个马来摊位已经停业，但前摊主阿都拉曼（Abdul Rahman，47岁）刚好在场。陈钦亮便把560元交给阿都拉曼，让他把善款转交给新加坡回教传教协会。

阿都拉曼说，这是他在摊位摆放捐款箱以来收到的最大一笔捐款，他对陈钦亮的捐款表示感激。他会在星期六下午把善款带到回教传教协会，并拍照发给陈钦亮。