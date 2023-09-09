斯沃琪宝珀推出联名表款 表迷漏夜排队抢购

手表店斯沃琪去年和另一家名表品牌合作推出联名表款而引起疯狂抢购后，今年吸取经验采取人潮管控措施，虽仍有人提前排队12小时，但现场井然有序，没有再出现混乱场面。

斯沃琪（Swatch）星期四（9月7日）宣布与另一家腕表品牌宝珀（Blancpain）合作，推出非限量版的大洋系列联名表款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms，每只售价565元。

这款联名表款在星期六（9日）全球首发，新加坡爱雍乌节（ION Orchard）和滨海湾金沙商场的斯沃琪门店从早上10时发售，每人只限买一只。

《联合早报》记者星期六早上约9时许抵达爱雍乌节时，人龙已经排到商场外，约有300人。

斯沃琪店面位于商场底层二楼。保安人员星期五（8日）晚上已在商场一楼外拉线划起排队区。当晚10时开始便有人来排队，有人还带了露营椅子和坐垫。

星期六上午10时，工作人员分发手环给排队的人，随后分批领入商场，搭乘电动扶梯下楼到斯沃琪店面。整个过程秩序井然，没有出现推搡或拥挤混乱的场面。

人龙中排第三位的胡续耀（48岁，零售店经理）说，他星期五晚上约10时便来排队，现场有保安员维持秩序，也允许他们自由走动。他还回到车上小憩片刻，到清晨5时再回来排队。“早上人比较多，但这次的安排比去年好得多，进入店面后也是有秩序的买表。”

胡续耀从前一天晚上10时就去爱雍乌节排队，成了第三个买下联名表款的顾客。（关俊威摄）

与朋友一同漏夜排队的吴塔安（21岁）说，去年斯沃琪推出联名表款时，他也打算购买，但看到人潮拥挤不堪就放弃了，这次现场的排队指示很清楚。“这次排队很有秩序，买表过程也很快。”

不过，有不少人不知道在哪里排队，而直接到店面去，结果被告知要到一楼排队。

店员不愿透露新腕表的库存或发放了多少排队手环。但据记者探知，手环不到半小时就发完了，约有30个排队者没有领到手环而无法购表，败兴而归。

转卖手表价炒到上千元

新的联名表款开卖约一小时后，记者查询网购平台Carousell，发现已有不少人转卖手表，价格甚至炒到上千元。

斯沃琪去年3月与欧米茄（Omega）推出联名表款MoonSwatch时，大批表迷为了抢购新款手表而堵在店外，有人还晕倒了，结果警员到场维持秩序。

斯沃琪与宝珀的联名表款采用的是SISTEM51自动机芯，而不是斯沃琪腕表惯有的以电池驱动。联名腕表系列有五个款式，分别以世界五大洋命名。每款防水深度91米，均采用全新生物陶瓷颜色，配色灵感来自特定海洋中原生的裸鳃类动物。