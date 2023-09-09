三巴旺西社区花园种植多款叶菜 部分收成赠居民

一般社区花园由居民自行打理，成果因人而异。三巴旺西基层组织首开先河，与社会企业合作，由专人在社区内的一块空地上种植多种叶菜，但欢迎居民担任义工协助日常农耕，甚至在收割期提供兼职工作，再把部分蔬菜送给附近的租赁组屋住户，一举多得。

这块占地300平方米的社区花园，位于兀兰坡（Woodlands Rise）第785E座组屋，种植的叶菜品种多元，包括常见的小白菜、奶白、菜心、芥兰和生菜等。负责耕种的家和农公司使用垂直蔬菜种植技术，同时采取有机原则耕种法，即不使用农药和化学肥料。一旦全面耕种，可收成多达1500公斤的各类蔬菜。

三巴旺西基层组织顾问、三巴旺集选区国会议员傅丽珊，星期六（9月9日）早上与走访选区的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，在见证社区花园蔬菜第二次收成后接受《联合早报》访问时指出，基层组织首次与社会企业My NoNNa’s合作，在今年6月联手打造这块名为“绿和村”（The Village Green）的绿色园地。

傅丽珊：望社区花园凝聚居民

同时，他们也通过花园回馈计划，将部分收成的蔬菜，免费派发给邻近的租赁组屋居民，希望大家吃得健康。除了公益活动，傅丽珊也希望通过这项计划，让三巴旺西更绿化，社区花园也可成为凝聚居民之地。

陈诗龙在致辞时，赞赏三巴旺西居民为新加坡的绿化和永续发展贡献一份力，他鼓励居民多外出运动，包括到社区花园了解蔬菜种植和品尝新鲜蔬菜。

社会企业My NoNNa’s创办人陈月琴受访时说，由于计划刚启动不久，耕种面积有限，可供收成的蔬菜还不多，但接下来数量会逐渐增加，届时可聘请居民当兼职，协助收割、包装等。蔬菜除了派给居民，也会运给My NoNNa’s经营的餐厅，和销售给加入“绿和村”的企业会员。

兀兰坡居民郑锦昌（53岁）星期六出席蔬菜收成活动时说，在社区内打造一个绿色园地，让大家都有机会接触大自然和学习一些与蔬菜相关的知识，很有意义，而将部分蔬菜送给居民，更显示他们是个有爱心的社区。

幼童在有趣体验中 培养环保意识

社区花园也成了户外教学的好去处，位于同座组屋职总优儿学府幼乐园（My First Skool）的学生，星期六在教师的带领下逛菜园，通过有趣体验培养爱护环境意识。

三巴旺西F区居民联系网，也将每季举办社区免费早餐活动，通过邀请约100人到社区花园隔壁的共用设施一起用早餐，加强居民联系，收成的蔬菜也会成为桌上佳肴之一。