李智陞：若不提供扶贫援助 新加坡社会将极度不平等

全球大城市都面对社会不平等的问题，但新加坡近年来着重为有需要群体提供一站式和针对性的援助，协助他们改善生活，避免我国社会出现极度不平等的问题。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期六（9月9日）参加西海岸社区活动时，分享了有关社区联系站（ComLink）的进展。

也是西海岸区国会议员的李智陞说，本地共有约5万户家庭居住在租赁组屋，其中1万4000户有孩童。

“我们同所有这些家庭联系，了解他们的需求并邀请他们加入社区联系站计划。通过这个计划，每户都可以制定各自的家庭发展规划，并得到针对性的帮助。有了社区联系站，他们也不必申请个别的援助计划。”

社区联系站由社会及家庭发展部设立，通过协调与整合多个援助计划的共同服务，为住在租赁组屋的家庭提供更全面的援助。

李智陞也强调，有关当局会根据受益群体的需求来协调和分配资源。“比如，有些孩子需要课业帮助，我们就组织学校、补习业者和资助方合力提供。”

他说，如果不这么做，我国社会就会像全球大城市那样，面临社会极度不平等的问题。

在星期六的活动上，西南社区发展理事会和跨国油气公司埃克森美孚（ExxonMobil）的义工，为文礼通道的1100户租赁组屋居民分发生活用品礼包。出席活动的还有西南社理会副主席洪维能，以及埃克森美孚亚太区主席及执行董事长陈爱玲。

埃克森美孚职员携带家属共超过400人参与活动，为居民分发2.5公斤大米、美禄粉、速溶咖啡和饼干，以及牙刷牙膏和肥皂等日用品。

在文礼通道居住了七年的谭木英（70岁，摊位助手）说，她和丈夫的生活花费近来因物价上涨而增加了，收到这些日用品可省下一些开销。

另一名居民阿米娜（Aminah Bte Ahmad，41岁，家庭主妇）说，她一家七口每月的开销近期也增加到约300元，这还不包括孩子们的尿片和过敏药膏等额外花费，这个礼包里的物品对她一家有帮助。

这是埃克森美孚连续第20年与西南社理会合作举办社区活动，有些居民和义工都已相识。公司的项目安全经理楚拉卡德（Sreeraj Choorakad）是第五次参与分发礼包活动，今年同样带着一家大小来出力。他说，在这个给予的过程中，他收获良多，希望孩子通过做义工培养起同理心，他也鼓励更多人参与其中。