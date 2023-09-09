圣尼各拉女校90周年校庆 101岁退休教师无悔投身教育

101岁的徐玄玲年轻时放弃电台广播员的工作，选择成为一名华文教师，把一生奉献给教育事业。她秉持着“除了教书，也应该了解学生家庭生活”的教育理念，与学生们培养起深厚的感情，如今桃李满天下。

今年是圣尼各拉女校建校90周年，校友会星期六（9月9日）举办一场校庆午宴暨教师节感恩庆祝会，共有700名教职员、毕业生与在校生共襄盛举。徐玄玲是其中一位出席活动的荣休教师。

1950年，当时28岁的徐玄玲还是一名电台广播员，生活充实而精彩。那一年，她因为家庭关系，决定辞职投身教育行业，培育了一代代的圣尼各拉毕业生。

对教育的热情，让徐玄玲想要更了解学生们校外的生活。她回忆说，当年她是学校里第一位要求学生写周记的教师，周记让她走入学生们的心中，拉近了师生之间的距离。

徐玄玲在圣尼各拉女校一教就是28年，退休后的她也常常与学生们聚餐、保持联系。时光飞逝，如今回想起教书育人的点点滴滴，徐玄玲说：“当初做了对的决定，这条路非常有满足感，好多学生爱我。”

校友设计校庆纪念品 情怀满满不失实用

圣尼各拉女校创立于1933年，90年来栽培了无数莘莘学子，在新加坡各个领域发光发热。

教育部长陈振声受邀出席星期六的午宴时说，他的太太和女儿都是圣尼各拉女校的毕业生；学校培养了众多优秀学生，学生们也积极回馈社会，这值得鼓励。

为了欢庆建校90周年，圣尼各拉女校推出系列纪念品，包括雨伞、水瓶、车辆贴纸和帆布包等。这些纪念品都包含圣尼各拉校园的代表元素，设计师是47岁的校友王士佳。

王士佳也是本土品牌“红龟粿女孩”（Ang Ku Kueh Girl）的设计者，她巧妙地将红龟粿女孩的形象与不同的圣尼各拉校园元素结合在一起。“虽然纪念品上没有注明学校的名字，但只要看见校舍、红色同心桥和木茼蒿，圣尼各拉的校友们都会有印象。”

1992年从圣尼各拉女校中学部毕业后，王士佳一直积极参与校友会活动，冠病疫情期间也受邀在职业讲座上与学生们分享自己的工作点滴。她希望母校成为一个安全和鼓舞人心的地方，培养更多有实力、有魅力的学生。