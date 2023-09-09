全国机器人竞赛设环保任务 用机器人打造绿色环境

配合迈向绿色世界的目标，小学低年级的学生通过编程，让机器人快速完成收集垃圾、打开雨水桶等校园环保任务，在全国机器人竞赛中夺冠。

由新加坡科学中心（Science Centre Singapore）主办的第25届全国机器人竞赛星期六（9月9日）举行决赛和颁奖典礼，在2500名全体参赛者当中，共有450名介于五岁到19岁的学生成功晋级到决赛。

科学中心馆长林直明副教授介绍说，今年的机器人竞赛主要围绕着可持续发展和环保的主题展开，以有趣的环保任务培养学生解决问题的技能。

“例如，小学低年级的比赛主题是“绿色校园”， 他们的挑战包括用机器人修理太阳能板， 打开收集雨水的水桶盖、把周围的垃圾移到集中点等。”

在小学低年级组别中赢得冠军的是谢镒洁（九岁）和许晟宇（八岁）。谢镒洁受访时说，由于每个任务的分数各有不同，所以比赛时要先制定好策略。

“其中，收集垃圾的任务比较简单，解决了就可以得到40分；打开水桶盖的挑战也有30分，但是比较难，所以我们在这个部分加了一些编程，让机器人加速完成任务，最后也成功了。”

义安理工学院生用旧材料参赛 夺大专组冠军

另一边，大专组须要解决的任务包括让机器人将海岸上过期的风力发电机移到工地、运输电池、将风车转到面对风向的位置等。

来自义安理工学院工程系的学生黄乐垟（17岁）认为，比赛最难的部分在于人工智能设计。“我们须要让机器人的镜头在感应到场地上的三张卡时，立刻能识别出卡中指示的物品和移动方向，所以花了不少时间在研究编程。”

队友谢德恩和姚宗纬（17岁）则说，这次比赛的挑战在于缺乏好的材料和资源。“我们之前学的都是属于电子类的知识，在学校也只找到一些将近10年前的旧材料来参加比赛，东拼西凑才终于做出一个能上赛场的机器人。”不过，三人最终还是克服了重重困难，荣获大专组的冠军。

新加坡科学中心也新成立了一个全国机器人（学校）咨询委员会，旨在为所有全国性质的机器人比赛增强凝聚力、促进协调与合作。