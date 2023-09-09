自幼立志当全职军人 她为圆梦与母亲冷战一个月

被祖舅父的军中故事启发，女生自幼立志成为全职军人，甚至为了追逐梦想跟母亲冷战一个月。

陆军少尉王怡璇（23岁）的祖舅父是全职军人，常在家庭聚会上分享军中点滴。大家觉得军中故事无聊之际，王怡璇却听得意犹未尽，甚至想亲身体验军中生活。

19岁那年，王怡璇在祖舅父的鼓励下参加武装部队志愿军团。“我起初很抗拒，毕竟要跟陌生人一起训练、同住一个屋檐下……而且18岁至45岁的人都能参加志愿军团，万一我的伙伴是个40多岁的大妈，我该怎么办？”

尽管有这层顾虑，王怡璇最终还是以开明的心态完成训练，结交了一群志同道合的朋友，要当全职军人的志愿也更坚定。

“父亲给予我很大的鼓励，妈妈一开始则不同意我当军人。我不愿妥协，为此跟妈妈冷战了一个月，她应该很伤心。”

然而，冷战归冷战，王怡璇终究希望得到母亲的祝福，最后还是决定修复母女关系。“我们重新对话，妈妈慢慢接受当全职军人的梦想是我的快乐源泉，这对我很重要，她也开始对我的训练感到好奇。”

如今顺利结业，王怡璇想跟妈妈说：“谢谢你过去九个月的支持，一路走来不容易，希望我今天让你感到骄傲。”

216名见习军官结业

共有216名见习军官于星期六（9月9日）结业，其中173人来自陆军，另外43人则来自空军。

空军少尉徐礼贤（19岁）的父亲曾在空军从事技术工作。他自幼视父亲为楷模，希望长大后也能为保卫国家尽一分力。

“我受训时经常看爸爸年轻时穿着军服的照片，它提醒我保家卫国的重要，给了我推动力，让我坚持下去。”

徐礼贤说，为期九个月的训练，让他体会到团队精神带来的力量。“我曾在一场考试中不及格，教官和同僚主动抽空陪我复习，让我特别感动。”

陆军少尉纳拉扬·普里特维是荣誉剑得主。（龙国雄摄）

19岁的陆军少尉纳拉扬·普里特维是荣誉剑得主，他认为人们的心理健康应获得正视。“受训期间，我一度怀疑自己的能力，教官总会提醒我要相信自己，相信付出过的努力。我希望日后也能为同僚创造安全的环境，打开沟通管道，让他人愿意和我分享心事。”

孟理齐：现有和平与稳定 不应视为理所当然

本届检阅官、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士致辞时说，中美博弈持续，存在的误判风险非常真实，可能影响全球和区域各领域的稳定；俄乌冲突也没有终结的迹象，全球继续受到波及。

此外，气候变化在世界各地造成毁灭性灾难；在物价高涨时期，全球的经济增长预计会放缓。

“我们面对的安全挑战越发多元和复杂，它们深刻地提醒我们，不可以把现有的和平与稳定视为理所当然。强而有力的武装部队，仍是维护新加坡主权和安全的关键。”