空军开放日首日 逾10万人到访

尽管天公不作美，一度下起倾盆大雨，却未浇熄公众到空军开放日参观的热情，第一天吸引了逾10万人到访。

星期六（9月9日）上午10时许，国防部高级政务部长王志豪来到巴耶利峇空军基地，冒雨为空军开放日按下启动按钮。战斗机这时伴随着轰鸣声划过天际，空中能力的展示也正式开始，不少公众纷纷撑伞驻足观看。

王志豪非常应景，拿起麦克风就向现场观众即兴喊话：“我想说的是，我国的空军不是一支晴天（fair weather）的空军，而是一支全天候（all weather）的空军！”

王志豪感谢公众对空军“全天候”的支持，话音刚落，热烈的掌声和欢呼声跟着响起。

王志豪在接受媒体采访时指出，战争中的制空权是作战和获胜的关键因素，军机、无人机、通信等各个环节，对于任务的成功都非常关键。“因此，新加坡空军部队在过去55年里对装备提升的投资，不仅已经看到成果，而且事实证明，我们绝对朝着正确的方向前进，我们应该继续投资我国空军。”

上午11时许雨停后，现场公众明显增多。

国防部受询时说，星期六有逾10万人到访空军开放日现场。

开放日10日最后一天举行

身穿迷彩装的张春茂（57岁，小学科学老师）一家在人群中格外显眼。带着读小学的两个儿子和一个女儿到场的张春茂受访时说，孩子们有很多玩具军机和玩具士兵，也爱看战争片，一家人穿上迷彩装是为了应景。“我是小学老师，常向他们灌输全面防卫的概念，他们从小就知道国防对我们的国家有多重要。”

与友人一起来参观的傅咏乐（25岁，实验室技术员）通过数码排队系统，等待约四小时才如愿进入AH-64D阿帕奇直升机的座舱参观并拍照留念。他受访时说，尽管排队时间较长，但他得以合理安排时间，利用排队时间进入室内展厅参观。

他说，战斗机起飞勾起了自己的怀旧之情，想起三年多前在巴耶利峇空军基地担任保安队员（Security Trooper）的全职国民服役时光，很庆幸空中能力展示并未因下大雨而取消，公众才不至于白跑一趟。

今年的空军开放日将于星期日（10日）闭幕，参观时段为早上8时30分至下午6时。