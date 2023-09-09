八人诲而不倦获全国杰出华文教师奖

华文教师尽心尽力，以不同的教学法激发学生对华文学习的兴趣。八名教师在华文教学路上坚持不懈，获颁第26届全国杰出华文教师奖。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期六（9月9日）出席颁奖礼时肯定教师们的努力，以及他们对学生的学习和成长积极发挥的影响力。

颜晓芳致辞时说，许多人关注华文教育，经常会有读者投函《联合早报》言论版表达不同的看法。母语学习最关键的是培养学生的兴趣，华文教师为此尽心尽力，使用不同的教学法，让学生乐学华文，并在生活中多用华文。“学习母语不能单靠课堂学习，学生在课堂外还应多听、多说、多读、多写，增强运用母语的信心。”

教育部最近宣布将在明年更新小学母语课程教材，通过更多科技教材和有趣的学习方式，鼓励学生在课外自发学习并使用母语。

颜晓芳也指出，早报校园是学生学习华文的重要资源。今年，早报校园推出“大头条进校园”栏目，与教育部和八所小学合作，把新闻带进校园。华文学习与生活息息相关，这将有助学生乐学华文。

本届全国杰出华文教师奖共收913提名

全国杰出华文教师奖由《联合早报》和早报校园联办，旨在肯定华文教师对华文教学作出的贡献。主办方今年收到913份提名，提名420名来自151所中小学、初级学院和高中的教师。

华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端说，集团多年来也尽全力，希望能够成为华文老师的最佳拍档，辅助华文教育。早报校园团队除了要确保产出优质且能够引起学生共鸣的文字内容，还积极尝试制作数码互动内容。

例如：华文大比拼在1月至4月间推出的四个互动内容，就获得不错的反响，总浏览量累积近2万2000次。配合国庆推出的“新加坡冷知识知多少”上线两周，也累积超过5500次页面浏览量。

根据后端数据，教师积极地跟学生分享这些小游戏。早报校园明年会再接再厉，推出更多类似的内容。《联合早报》也开辟了《交流站·青年视角》新园地，希望为学生提供用母语发表想法的平台。

国家初级学院华文教师张建平（左）和圣婴女子小学（大巴窑）华文教师董亚茹，是其中两名全国杰出华文教师奖的得奖者。（陈斌勤摄）

圣婴女子小学（大巴窑）华文教师董亚茹（54岁）是其中一名获奖教师。有16年教学经验的她重视让学生“从玩中学”，也积极投入研究工作。她受访时举例，她在课堂上会与学生进行“开火车”的识字活动，通过这类分组游戏激发学生的学习动力。她也设计了一套帮助学生写作的框架，并与其他同行分享研究成果。

她指出，学生根据框架练习写作，她会提供评估表让学生先自评作文，之后再提供反馈。“让学生学习评价自己的作业，从做中学习，他们会学得更快，更有效。”

对学生而言，董亚茹亦师亦友，常以正能量的话语鼓励她们。董亚茹说：“学生就如星星般，有各自的亮点。每个人的才华不同，找出学生的亮点，让他们发光、发挥专长，帮助学生改进弱点，我觉得这就是教师的职责，也是我的动力。”

另一名得奖教师张建平（48岁）在国家初级学院执教，致力于在课堂上营造轻松的氛围。上课前，他会播放华文流行歌曲，让平时较少接触华语的学生有多一些机会走入华文的世界；他也配合环保主题设计了“超能垃圾王”文字抢答游戏，让学生以生动的方式巩固学习，同时培养价值观。

教书约20年的张建平在教文学时，则会更多地与学生分享生活经验，引导学生把所学的技巧融入平时的阅读和电影欣赏。他说：“我想让学生知道，华文学习是可以与生活息息相关的。语言是相通的，尤其在思维技能方面，学习华文让你有多一个锻炼技能的途径。当有学生告诉我，他们受我的影响喜欢上文学，或选择当华文教师时，我都会很感动。”

全国杰出华文教师奖由陈江和基金会赞助。协办机构包括新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会。

第26届全国杰出华文教师奖得奖者：