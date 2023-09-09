李总理：新科技、新融资模式和新市场为气候转型带来希望 G20可扮演领导角色

李显龙总理说，新加坡是地势低洼、在替代能源方面处于劣势的岛国，能理解气候转型的挑战巨大，但我国相信新科技、新融资模式和新市场带来了希望。这三方面都需要国际合作，二十国集团能够也应该扮演领导角色。

为期两天的二十国集团（G20）领导人峰会，星期六（9月9月）在印度首都新德里开幕。

第一场全体会议题为“同一个地球”。应邀出席峰会的李总理在这场会议上发言时强调，要应对气候变化这个攸关生存的问题，各国必须加快集体行动，朝净零排放方向迈进。

他说，在新科技方面，氢能（hydrogen）以及碳捕获、利用与封存（carbon capture, utilisation and storage）是支持各国脱碳的关键要素。

碳捕获、利用与封存指的是把二氧化碳从排放源中分离后，运输到封存地点并长期与大气隔绝的技术。

李总理强调，有规模地部署氢能是否可行，取决于是否能够同国际合作伙伴建立起可靠和具韧性的供应链。没有一个国家可以独自做到这点。

新加坡已制定国家氢能战略，用以绿化电力领域。李总理说：“我们期待与志同道合的伙伴合作，让我们的能源更多元，实现低碳氢（low-carbon hydrogen）在难减排领域的潜力。”

至于新的融资模式，他说，世界要在2050年实现零净排放，每年需数万亿元的投资。“所有这些，单靠各国政府无法做到。我们须要有规模地催化更多私人资金，以促进和补充公共资本。”

我国探讨混合融资平台 扩大绿色金融和转型金融

新加坡正在探讨一个混合融资平台，将公共、私人和慈善领域的绿色金融和转型金融汇聚起来并扩大规模。李总理说：“我们热切期待同对这项计划感兴趣的各方合作。”

绿色金融是指支持改善环境与应对气候变化的金融活动。转型金融则旨在帮助高碳排放行业实现低碳转型。

李显龙总理（前中）和外交部长维文医生（后左一）出席二十国集团领导人峰会第一场全体会议。（通讯及新闻部提供）

在新市场方面，李总理同样强调各国政府须合作，为脱碳投资创造有利环境。这包括为绿色和转型活动提供明确的定义。

各国也须深化合作，推进全球气候行动和气候雄心，让各国的气候转型之路更平坦。

李总理指出，《巴黎协定》第六条让各国能通过高质量碳市场进行合作，解锁额外的减排机会。“推广多样的减缓气候变化政策是第一步，以找到应对气候变化的有效方法、创造新市场，以及将资金导向最需要的地方。”

新加坡因此支持以多边方式朝减缓气候变化的目标前进，如经济合作与发展组织（OECD）的碳减排方法包容论坛（Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches）。

《巴黎协定》在2015年12月的巴黎气候变化大会上通过，隔年4月在纽约签署。这个国际条约为2020年后全球应对气候变化的行动做安排，目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内。《巴黎协定》第六条允许各国合作，通过自愿转让碳信用等方式，协助彼此实现所设定的减排目标。

李总理星期六也参加了峰会期间举行的全球生物燃料联盟（Global Biofuels Alliance）启动仪式，新加坡是联盟的观察国。联盟认可可持续生物燃料在减少温室气体排放方面的战略作用，并聚集世界各国来加快可持续生物燃料的开发与应用。

另外，印度总统莫迪在峰会第一天就宣布，G20新德里峰会的联合声明已通过。