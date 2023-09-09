新英建立战略伙伴关系 将完成双边投资条约谈判

李显龙总理和英国首相苏纳克在印度新德里会晤并发表联合声明，将新加坡和英国之间的关系提升为战略伙伴关系。两国接下来也将完成一项双边投资条约的谈判。

两位领导人本周末在新德里出席二十国集团（G20）峰会。

新英战略伙伴关系含五大支柱

根据我国外交部星期六（9月9日）发出的文告，新英战略伙伴关系有五大支柱：经济合作；国防、安全、情报和外交政策合作；气候、可持续发展、绿色经济和能源合作；研究、科学、创新和科技合作；公共部门合作。

在经济合作方面，两国将就一项“现代化和强有力”的双边投资条约完成谈判，以保护和促进两国之间的投资。

英国首相办公室同日发文告说，这是英国脱欧以来谈判的首个双边投资条约。“这将让新加坡企业更有信心对英国进行投资，反之亦然，这可创造就业机会和促进两国经济增长。”

文告提到，新英之间的贸易额达210亿英镑（约357亿新元），占英国在东南亚贸易总额的40%。新英去年也签署了数码经济协定，帮助两国企业抓住新贸易机会。

新英领导人在联合声明中也提到，两国将加强在贸易、投资和金融等传统领域的合作，探索数码贸易和数码经济的新领域，并共同采取步骤确保两国经济更具韧性。

在国防与安全方面，双方将通过更密切地交换威胁评估和威慑战略，合力应对数码和网络领域的威胁和恶意活动。两国的国防部，包括我国的国防数码防卫与情报军部队，将在管控混合威胁方面加强合作和探讨深化伙伴关系。

新加坡和英国同为五国联防安排（Five Power Defence Arrangements，简称FPDA）成员。联合声明提到，要使FPDA演习更现代化、引进更先进的资产，以保持和提升FPDA的专业和战略价值。

新英关系进入新时代 定期检讨彼此战略伙伴关系进展

联合声明总结说，新英两国外长会定期检讨彼此战略伙伴关系的落实进展，通过定期更新的路线图，确保两国的合作与时俱进，为未来做好准备。两国外长也将通过定期接触，监督双边关系发展的战略方向。

两国形容这份声明预示新英关系进入新时代，为两国人民合作与加强联结催生机会，共同实现两国的和平、稳定与繁荣。

这是苏纳克去年10月任相后，首次同李总理举行双边会晤。

李总理先后会见世贸总干事和阿联酋总统

星期六（9月9日）在二十国集团峰会上，李显龙总理（前右）同美国总统拜登握手问好。在李总理右手边的是澳大利亚总理阿尔巴尼斯。站在拜登左手边的是法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔、荷兰首相吕特，以及英国首相苏纳克（后左一）。（法新社）

李总理也先后会见了世界贸易组织总干事伊维拉和阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德。

李总理会见伊维拉时，重申新加坡支持世贸组织所体现的开放和以规则为基础的多边贸易体系。他也同伊维拉讨论了新加坡能如何为世贸组织的工作贡献更多。

李显龙总理（左）和阿联酋总统穆罕默德会晤，两人同意新加坡和阿联酋应在绿色能源等领域探索更大的合作。（通讯及新闻部提供）

李总理和穆罕默德见面时，都对新加坡和阿联酋之间的极佳关系表示高兴，并同意应在绿色能源等领域探索更大的合作。

两人上一次会晤是在2019年3月。穆罕默德当时以阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副总司令的身份访问我国。