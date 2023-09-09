悼念前财长胡赐道 李总理：他在金融界影响历久不衰　

一位愿意为国家无私奉献的人、一位睿智的领导、一位温文儒雅的绅士。曾与新加坡前财政部长胡赐道博士共事的多名政经界领袖纷纷撰文，忆述并这么形容这名他们心目中德高望重的长者。

到印度出席二十国集团峰会的李显龙总理，星期六（9月9日）在脸书上贴文，悼念离世的胡赐道，形容他是“多年的亲密同事和朋友”，在金融界留下了历久不衰的影响。

两人同在1984年步入政坛，李总理在贴文说：“我们从一开始就密切合作，在贸工部和财政部，管理新加坡经济和国家财务。我会永远记得他睿智的忠告、强烈的领导意识，以及对新加坡人深切的关怀。”

胡赐道1985年出任财政部长，直到2001年离开政坛，是我国在任最久的财长。他也曾担任新加坡金融管理局和新加坡政府投资公司董事。

李总理说，胡赐道在任财长期间，正逢我国快速增长和拥有可观预算盈余的时期，因为他的谨慎管理，让我国能稳步累积储备金，建立了独特的资源。

落实消费税制 推出完善援助配套

1994年推出的消费税制，是胡赐道负责的一项关键政策。

李总理说：“他不仅落实了消费税制，也推出完善的配套来协助企业和家庭应付开支。这为政府后续推出的许多援助配套提供了参考模式，使几代新加坡人受益。”

候任总统尚达曼也在同日贴文说，胡赐道在新加坡蚬壳集团公司任职多年，事业有成。他刚加入政府时没有太多关于货币和金融事务的背景知识，但他是一名很好且有洞察力的倾听者，能够做出明智决定，让他加倍弥补了不足之处。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤则说，1992年他刚获委为财政部政务部长时，从胡赐道身上学到很多。“我会永远记得他拥有清晰和精辟思维，以及和善及绅士的品格。”

本无意从政 吴作栋三顾茅庐说服

胡赐道当年其实无意从政，在私人领域打拼多年的他，那时刚卸下蚬壳集团公司主席兼总裁职务，希望可以与家人过上平静的日子。荣誉国务资政吴作栋三顾茅庐，才说服他从政。

吴作栋是我国第二任总理，他追忆胡赐道时说，很感激胡赐道答应加入人民行动党，帮助第二代领导班子。他先后约见胡赐道三次，请对方助他和其他年轻同事一臂之力。

“凭借他在私人领域的经验，他能为团队增添深度和广度。他了解我的出发点，后来成为部长，做出重要的贡献。”

金管局也在星期五（8日）发文告向这位前主席致敬。胡赐道1971年，也就是金管局成立那一年，便加入金管局董事会直到1997年，1985年至1997年间担任主席。

金管局说，许多较年长的职员都怀念胡赐道明智而稳健的领导风范。他非常重视维持高标准的金融监管，并坚信这对维持新加坡金融领域的长期竞争力和增长至关重要。

退出政坛后，胡赐道在2002年至2010年间任新加坡管理大学名誉校长。新大董事会前主席何光平告诉《联合早报》：“胡博士在任的那段时期新大刚成立没几年，几乎可以说是默默无闻，他让新大借用他的威望，也给予我们明智的建议。”

胡赐道星期五逝世，享寿96岁， 遗下妻子陈美玲和两名子女。他的葬礼星期天（10日）下午于万礼火化场举行。