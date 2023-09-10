加强识别罪案或意外“前兆” 新法证技术有助避免悲剧发生　

传统的法证调查，一般是在罪案发生后针对案件展开，内政科技局法证专业研究中心将提升法证技术，找出罪案或意外的“前兆”，通过建立“预知能力”避免悲剧发生。

内政科技局法证专业研究中心署长林靖静日前接受《联合早报》访问时说，中心旗下的法证人员，会为新加坡警察部队和中央肃毒局等内政团队机构提供帮助，到案发现场搜集证据以及为调查员提供意见。

她说，意外或罪案的发生，会衍生出许多需要解决的问题，法证技术能尝试为这些问题找出答案。法证人员到场后会先专注于保留和记录现场情况，过后再找出当中的连接。“以目前来说，传统的法证技术主要在于解决问题或解除疑惑，而就这个层面来说，法证技术在我国已经相当成熟。”

林靖静指出，要进一步提升法证技术，中心就得往“白色空间”（white space）发展，如主动根据各种不同的假设进行测试和验证，找出暗藏其中的信息。“我们希望通过法证学习和了解，找出罪案或意外的‘前兆’，从而避免事件发生。”

分析数据了解起因 人工智能和机器取证

林靖静以化学物质火患为例子加以解释。她指当局会在这类火患中派出众多消防员，也会动用不同资源灭火，但法证人员只有在火势扑灭之后才会进入现场搜证。“我们今后不会只专注于一起火患，而是将所有涉及化学物质的火患相关数据一并整理，看看能否找出共同或相似之处，更好地了解火患起因。”

林靖静说，中心也善用人工智能和机械进行学习，例如以无接触方式在现场提取指纹和其他线索，或者在分析文件时，通过人工智能技术识别亲笔签名和打印签名等。除此之外，在爆炸案现场，当局现在也会出动无人机从高空俯瞰，全方位记录现场情况。

除了管理和收集现场信息之外，中心也通过研究和提升法证能力，更好地协助不同的内政团队机构。其中，在2020年推出的综合虚拟犯罪现场系统就是一个实例。

法证人员过去都依赖素描和照片来还原罪案现场，综合虚拟犯罪现场系统能更好地辅助还原现场的工作。该系统备有捕捉360度画面的摄影机，能无死角记录现场情况，过后再将照片、素描等不同素材合成3D景观，让法证人员和调查员能更全面分析和了解事发现场情况。

混合现实科技 提升训练效率

除此之外，当局也在训练上运用科技，通过混合现实（mixed reality，简称MR）科技训练系统，让法证人员学习血溅形态分析技术。该系统旨在让法证人员通过分析现场血溅的形态，推算出伤势是如何造成的。

刑事侦查局重大罪案调查组组长林丽诗受访时说，与内政科技局人员的合作，大大提升了训练效率。“以前的训练，需要在地板和墙壁贴上不同白纸，然后用红色颜料‘制作’不同血溅形态，耗时又耗力。新的训练系统让学员有身历其境的感觉，我们也能随意改变血迹，提升训练效率。”

林靖静指出，法证是一门应用科学，包含了化学、物理和生物学等，当局近来也努力招聘不同领域的人才，希望接下来能够继续发展本地的法证技术。“我们会继续朝白色空间的领域发展，提升团队的前瞻能力，更好地了解不同罪案或意外。”