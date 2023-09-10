【早知】现代科技助力 如何提升传统法证搜证？

到罪案现场收集资料时，法证人员的观察力和判断力至关重要。一些重要的罪证，往往会随着时间而流失，错过了黄金时间，搜证工作未必可以重来。

如今，法证人员借助科技，查案方式取得了新突破。法证人员不但可以凭借经验在现场抽丝剥茧，日后还可在必要时“重回”现场，展开多一轮搜证，更好地了解和连接不同的线索。传统和如今的法证搜证有何不同？科技怎么协助办案？法证和调查人员又如何协作分工？

“传统”的法证搜证是怎样的？

警方法证人员在罪案现场细致观察，判断并收集罪证。（梁麒麟摄）

内政科技局法证专业研究中心的刑事侦查局重大罪案调查组组长林丽诗（37岁）说，他们会视案件的复杂程度，决定要派多少名法证人员到场。打个比方，谋杀这类重大案件，一般会有至少三名法证人员到场，并且具备敏锐观察力，不会放过现场任何一个角落和线索。

“我们过去主要通过照片和现场素描等二维方式，来记录罪案现场。”

进行“传统”的搜证工作时，法证人员的经验很关键。他们来到罪案现场后，得通过自身观察，了解不同证物的最佳取证方式，在不破坏证据下展开搜证工作。

新科技如何突破法证搜证局限？

法证组成立十几年，法证人员过去累积了宝贵经验，在科技的辅助下，法证技术已相对成熟许多。

现在的法证人员，搜集证据时不再只是依赖照片和素描，他们可以在不同场合使用三维扫描仪器，把整个罪案现场完整记录在电脑里。

三维扫描仪器让法证工作突破了时间和空间的局限，法证人员日后有必要时可以通过虚拟方式再度“重回”罪案现场，展开另一轮搜证，并和其他警员或主控官等讨论案情。

法证人员如今可以在不同场合使用三维扫描仪器，通过电脑还原罪案现场。（梁麒麟摄）

法证人员和调查人员如何联手破案？

法证人员处理案件时，通常必须与调查人员协作和沟通，以掌握与案件相关的基本事实，加快搜证效率。

以2014年的小印度赛阿威路冷血分尸案为例，巴基斯坦死者莫哈默诺的部分尸块被塞入行李箱，令案件还原十分棘手。

主导这起案件调查工作的刑事侦查局特别调查组主任林永成警监忆述：“在这起案件中，除了现场找到的血迹，我们也找到数个装了尸块的垃圾袋，并交给法证人员进行取证。”

林丽诗记得当时的难度之一是如何确保垃圾袋不受污染。“我们除了要与时间赛跑，也要找出如何最好、最完整地搜集垃圾袋上的不同证物，包括指纹。”

法证人员最终成功提取指纹，协助调查人员锁定两名涉案男子身份并破案。“对我来说，最大的满足感就是从不同证物中找到关键线索，协助调查员缉拿真凶，也让受害者家属有个答案。”