涉酒店内挥刀砍死妻子 男子自首后将被控谋杀

案发一天前刚抵新，两夫妇疑在酒店客房起争执，30岁男子一刀砍死32岁妻子，之后更衣离开客房，到附近警局自首。涉案男子将于下星期一（9月11日）被控谋杀罪。

这起事件发生在星期六（9日）下午约5时，地点是东海岸路的加东智选假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Katong）九楼一间客房内。案发酒店就在马林百列地铁站附近。

《联合早报》记者同日晚上约8时30分抵达现场时，酒店周围已停放至少七辆警车，不少警员和便衣干探不断进出酒店展开调查，气氛相当紧张。由于行凶地点在酒店客房内，案发后没有惊动太多人，直到大批警察出现，消息才不胫而走。

据记者观察，酒店大厅相当平静，除了查案人员之外，也只有酒店房客才能上楼。晚上约10时30分，黑车驶进酒店的卸货区，大约15分钟后把尸体载走。

星期六晚上约10时30分，一辆黑车驶进酒店后方的卸货区，运走死者的遗体。（林明顺摄）

新加坡警察部队星期六晚间发文告证实，一名30岁男子在星期六下午约5时零5分走进马林百列邻里警局，称自己在入住的东海岸路的一间酒店客房杀害了妻子。

文告指出，警员赶到酒店后，发现一名32岁女子倒卧在客房内一动不动，身上还带有一个刀伤，她当场被宣告死亡。涉案男子在马林百列邻里警局当场被捕。

警员之后也在客房内找到一把相信用来行凶的染血刀子。

一名酒店代表告诉媒体，警方目前正在调查这起事故，酒店无法置评。命案发生后，酒店也另行安排住同层房客换房，相信是为方便进行搜证工作。

据了解，谋杀案中的这对夫妇来自南亚国家，两人据知刚在9月8日抵达新加坡，住进事发酒店，没想到隔天却发生命案。

涉案男子将在下个星期一（11日）被控上庭。在刑事法典302（1）条文下，谋杀罪名一旦成立，男子可被判死刑。

案件仍在调查中。