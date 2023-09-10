物价高涨青黄不接 多个邻里商联会纷停办中元宴席

多个邻里商联会因物价高和青黄不接纷取消中元宴，但也有受访商联会逆势而行，榜鹅一咖啡店业者通过培养新血，星期天晚上（9月10日）举办近900人齐聚一堂的盛宴。

除了庙宇会办中元节宴会，很多邻里商联会也会这么做，但这几年不少商联会面对延续这项传统的挑战。

后港村商联会主席孙嘉和告诉记者，早在1986年他从“坡底”甘榜搬到后港前，中元会的香火炉就已延烧了29年，搬迁到后港村那年则更有组织地组成民间组织“后港协心社中元会”。

过去三年，本地各大中元会受疫情冲击无法举办。虽然疫情阴霾过去，后港协心社中元会却面临物价飞涨，筹委会老龄化找不到接班人的困境，无奈只好停办了中元会宴席，会员仅一起祭拜然后领取中元会祭品回家。

宏茂桥区商联会会长何金龙则说，过去宏茂桥区会举办三场邻里中元宴会，平均每场有30桌，然而如今因没有接班人而停办。

不过，也有邻里中元会越搞越大。榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第660A座组屋咖啡店“饮食村”老板卓俗锟是“榜鹅居民中元会”的主要发起人，星期天举办的邻里中元节宴会共设86桌，主要出席者是榜鹅居民。这是至今以来他办过规模最大的中元宴会，过去则都是五六十桌。

为避免青黄不接，卓俗锟拓展社区人脉网络号召不少年轻和中年人加入，当中包括不少20多岁至50多岁的人。另外，尽管成本大涨但他没有增加会费，仍维持在每人120元。为了不亏本，今年宴会喊标数量从去年70样增加到100样。

“中元节是华人传统，强调了孝道。我们希望这个节日能传递给下一代好的价值观，流传下去，所以现在要努力培养接班人。”