制造技术研究院30来致力促进企业自研产品

新加坡制造技术研究院走过30载，将持续致力帮助本地企业自研产品，在注重永续发展的工业5.0开启之际，助力业界伙伴高效利用能源。

新加坡科技研究局（A*STAR）属下的新加坡制造技术研究院（SIMTech）星期三（9月6日）举办成立30周年晚宴。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生出席晚宴时致辞说：“新加坡制造业占国内生产总值约20%，约1060亿元，雇用约45万名员工，占劳动力的12%，是本地经济不可或缺的支柱之一。”

他指出，供应链中断、地缘政治局势紧张、持续通胀和经济放缓正在影响电子和精密工程等行业。 在这些全球逆风中，新加坡制造业必须持续创新，以保持我们的长期竞争力。

推动自主制造净零制造和弹性价值链等研究

自1993年成立以来，SIMTech 一直在先进制造工艺、自主制造、净零制造和弹性价值链等领域推动相关研究，帮助企业优化生产工作流程，促进产品创新，并提供更高价值。

新加坡制造技术研究院执行董事廖光荣博士受访时说，制造业要在推动创新过程中，做到跟上全球科技变化的同时，通过再培训课程，确保本地劳动力拥有最新技能，能够操作新机械，并适应新工作生产流程。

廖光荣指出：“我们要让本地制造商，从中小企业发展成具有一定区域影响力的公司，除了搭建供应链，担任分销商之外，拥有自主研发的产品是关键。我们在研发方面，为他们提供平台资源和助力”。

奥世博获援助 优化3D打印流程大增产能

医疗科技公司奥世博国际（Osteopore International）2022年与SIMTech联合设立实验室，开发用于骨骼再生的生物可吸收支架，帮助经历骨折、罹患癌症或经历重大手术的病患促进愈合与康复。

奥世博国际总裁兼首席技术官林劲受访时说，奥世博在SIMTech助力下，优化了3D打印生产流程，大幅扩大了产能，至今共生产超过8万个生物可吸收支架。“这种支架在病患的骨骼生长愈合后，自动在生物组织中溶解，有效提高患者术后的生活质量”。

飞利浦电子新加坡公司（Philips Electronics Singapore）也在数码孪生科技、深度机器学习、人工智能机械臂等方面与SIMTech多次合作。

飞利浦电子全球制造副总裁李志中举例说：“以往我们在融化铝制原材料时存在重复消耗能源的情况。在制造流水线优化后，我们能够精准计算需要的液体量，需要用多少就融化多少，既提高效率，又减少能源损耗，更绿色节能”。