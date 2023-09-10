巧手熔制新花样 回收塑料“遇”火重生

一小片从宝特瓶剪下的塑料，边缘经加热会蜷缩，形成一片片如同艺术品的透明花瓣。在新加坡，很多用过的塑料瓶，都被丢弃在垃圾埋置场度过“余生”。

杨伦佳（26岁）四年前开设饰品店，仅是出于对制作手工饰品的喜爱。当时她还是一名平面设计师，办公室的楼下是一家酒吧。

“酒吧每天售卖大量的啤酒，但瓶身和瓶盖最终都会被丢弃，我觉得非常浪费，特别是带有精美插画的瓶盖。因此我开始向酒吧索取这些铝制瓶盖，制作成耳饰。”

她后来通过研究网络资料发现，更多人习惯回收铝制品，但其实废弃塑料的问题更大。因此，在探索使用回收材料制作饰品四年后，她转向主打回收塑料饰品。

首个试验品是她刚喝完的绿茶瓶子。这个以聚对苯二甲酸乙二酯（PET）制成的塑料瓶（俗称“宝特瓶”），在杨伦佳的巧手下，化身为精致的绿色花瓣耳环。

塑料在加温后会蜷缩起来，形态犹如花瓣。（受访者提供）

塑料瓶须约450年分解，杨伦佳因此将品牌改名为“450sg”，以引起对话，并提醒饰品穿戴者有意识地减少使用塑料。

二次加工塑料品前，杨伦佳会研究相关塑料种类的熔点，以及在什么温度下会产生有毒气体，以避免“好心办坏事”，造成环境污染。“为此，我购入了显示温度的热风枪，确保温度保持在安全范围内。”

为了让更多人了解塑料对环境的伤害，杨伦佳在社交媒体Instagram上科普相关知识，并鼓励人们更注意日常生活中使用的塑料。“未来，我希望能与更多志同道合的人和公司一起开展环境、社会和治理（ESG）项目，推广这个环保目标。”

杨伦佳改造的塑料品主要来自家人和其他支持者的捐赠，除了宝特瓶，还有洗发水瓶和瓶盖等。

过程中，杨伦佳一家也培养了回收的习惯。“我的家人从我在网上发布的信息，进一步了解塑料垃圾的问题，更在家中设立了回收角落。但我也提醒他们，不要为了帮助我制作饰品而刻意去购买塑料品。”