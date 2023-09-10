工程师冯杰权：思维转一转 延长建筑生命避免浪费

原本能够屹立数百年的高楼大厦，因为发展的需要完全拆除重建，施工过程中产生的碳排放量达几千吨，对环境的伤害深远。建筑工程师冯杰权秉持着能用则省的理念，将购物商场重建成新建筑时，保留原地基，省下了2000吨的隐含碳，相当于一栋八层楼建筑。

位于小印度实龙岗路和双溪路交界处的Tekka Place，前身是小印度首个购物商场德卡廊（Tekka Mall）。商场的两栋建筑于2003年建成，并在2017年拆除重建成集合餐饮、零售和酒店的综合项目。基于新项目的需求，建筑主楼的楼层也从八楼增加至10楼，因此须加强结构才能支持额外负荷。

冯杰权身为盛裕集团旗下公司KTP咨询执行董事，受委负责新项目的建筑工程。有别于业内普遍做法，冯杰权没有急着拆除建筑的所有结构，而是仔细审查这栋只有十几岁的“年轻”建筑。

“人人都喜欢从零开始建造项目，但如果建筑结构足够安全可用，我们为什么要把它拆除呢？”

冯杰权解释，现实中，一栋建筑的容量与业主的要求会有差距。如果完全跟随业主意愿建设最大的建筑，就只能投入更多资源增设新的结构，但这也许没有必要。出于对环保建筑的理念，冯杰权不断与发展商磨合，在容量和要求之间取得平衡。

尽管如此，冯杰权和团队不能完全掌握20年前大楼建造时的过程，在现有结构上建筑新大楼有一定的风险。他实事求是，根据记录和严谨的测试，制定出一个既安全又环保的适应性重用（adaptive reuse）建筑工程方案。

关注运营碳很好 但也不能忽略隐含碳

在方案下，冯杰权重新设计了现有地下层的外墙结构，使它具有双重功能，既支持新地下层结构的施工工程，又能支持重新建造主楼所带来的额外负荷。这让工程省下3400立方米的混凝土和400吨的钢筋，共2000吨的隐含碳（embodied carbon），相等于建设项目中八层楼高酒店的碳排放量。

隐含碳指的是所有与建筑工程相关的碳排放，包括生产、运输、建筑等过程所产生的。人们较为广知的运营碳（operational carbon）则是建筑落成后的运作和维修过程中产生的，比如灯、冷气、电梯用电量等。冯杰权说，很多人关注运营碳固然是好事，但也不能忽略隐含碳。

完好结构无故被拆除非常心痛 希望望减少浪费行为

尽管完全拆除重建的碳排放和成本比善用现有结构更高，但他说建筑环境业内习惯了这种模式，因为发展商最终可以把成本转嫁给业者和消费者。“我看到完好的结构无故被拆除非常心痛，希望可以减少这种浪费的行为。”

除了Tekka Place，冯杰权在多个项目中运用同样的适应性重用理念。他强调，工程师有足够的知识和经验去执行更环保的建筑方式，最重要的是优先考虑保留结构，若不安全或不可行再转而拆除重建，而不是敷衍了事，把环保当作可有可无。

冯杰权说，随着更多企业开始注重环保和“绿色形象”，他所在的新加坡绿色建筑委员会（Singapore Green Building Council）正推广计算和汇报环境指标的标准，标准料日后会被更广泛使用，进而促进环保建筑。