义跑对抗糖尿病 2300人筹逾8万元

逾2000名公众参与慈善义跑，倡导活跃健康生活方式的同时，也提高对糖尿病的认识。

名为“Designed to Move”（意为“旨在活动”）的义跑活动星期日（9月10日）在新加坡体育城华侨银行广场（OCBC Square）举行。这是新加坡糖尿病协会第三年举办这项活动，参与者可选择以跑步或健走的方式完成5公里的路程。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生应邀以主宾身份为活动主持挥旗仪式，并参与义跑。陈诗龙致辞时，鼓励公众动起来，坚持每天运动，共同降低本地糖尿病的病发率。他还提醒公众在选择食物时仔细参考营养等级标签（Nutri-Grade）。

这次的义跑以实体形式进行。新加坡糖尿病协会执行总监帝华利（Satyaprakash Tiwari）告诉《联合早报》记者，他对今年参与义跑的人数感到鼓舞，这显示人们更加意识到对抗糖尿病的重要性。

“我们不仅超额完成了8万元的筹款目标，还吸引2300多名公众参与义跑，共同支持对抗糖尿病的善举。”

66岁的退休人士高莉莉经常与家人一起参加义跑活动，她认为这项义跑活动有助于提高人们对糖尿病的认识。

她说，两年前做年检时，医生说丈夫有轻微的糖尿病，须注意饮食习惯。现在饮食习惯改变后，病情也得到了控制。

“健康就是财富，尤其年长者更应该保持活跃的生活方式……我们也非常关注糖的摄取，并在两年前开始选择饮用无糖咖啡乌。”