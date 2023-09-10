响应与推广健康SG 1900人慈善步行乐龄者占半

健康SG计划的目标是能够在明年中有100万人加入。计划的报名总额在这个周末后，预计会达30万，也就是目标的近三分之一。

慈善机构福善（Blossom Seeds）星期天（9月10日）举办了第三届慈善步行活动，也是三巴旺集选区议员的卫生部长王乙康作为主宾出席了活动，同为集选区议员的林伟杰医生也到场。

王乙康发言时强调健康是财富，呼吁公众踊跃加入健康SG计划，也积极推广了相辅的乐龄SG（Age Well）计划。

他指出，在这个周末之后，加入健康SG计划的年长者就会有30万名。

王乙康在福善去年的步行活动中也说过，健康SG的首批服务群体会控制在约100万人，以免医疗体系在初始阶段负担太大。

配合健康SG计划，今年步行活动的主题旨在鼓励参与者通过定期步行和参与社区活动，迈向更健康的新加坡。

活动吸引了约50个团体的代表及受益人参与，大家精力充沛地步行1.4公里，响应健康生活和活跃乐龄号召，共有约1900人参加。

约60岁或以上乐龄者参与活动 占总人数约一半

今年的活动也优先吸引年龄60岁或以上的乐龄人士参与，他们占了总人数的约一半。

活动上也设有健康SG摊位，在场的健康SG大使帮助还未报名的公众报名加入计划。

67岁的黄雅妹（退休人士）当天与朋友一同前来参加活动，她认为这类活动有助于促进身心愉快。

“我们心情愉快了、放松了，就不会有那么多病痛。活动也可以让我们看到多一点东西，认识朋友。”

已经报名加入了健康SG计划的她也说：“这个计划的好处是，如果我们有什么事情，会有医生知道我们的状况，不用到处看不同的医生，也比较方便。”

参加步行活动的还有84岁的梅惠娟（退休人士），她也是最年迈的参与者。

第一次参加活动的她说，年轻时忙于工作，没有机会参加此类活动，很高兴这次参与活动。虽行动不便，但她热情依旧，以轮椅代步，积极参加活动，充分体现了活跃乐龄的精神。