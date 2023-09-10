我国与红十字会共捐10万元助摩洛哥赈灾

北非国家摩洛哥南部星期五（9月8日）深夜发生7.2级强烈地震，已造成2012人死亡，另有2059人受伤，新加坡政府将捐出5万美元（约6万8000新元）支持新加坡红十字会的赈灾筹款活动。红十字会本身也承诺捐款5万美元。

维文表达慰问与哀悼

根据新加坡外交部星期天（10日）发布的文告，外交部长维文医生已致函摩洛哥外交部、非洲合作与摩洛哥王国侨民部长纳瑟·布里塔（Nasser Bourita），表达慰问与哀悼。

维文在信中说：“我对地震给马拉喀什（Marrakech）及周边地区造成的人命伤亡和破坏深感悲痛。我谨代表新加坡政府向遇难者家属传达最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。在这一艰难时刻，我们与摩洛哥人民同在，并为他们祈祷。”

外交部已经联系在灾区已注册的新加坡人，目前没有接到任何新加坡人受影响的报告。需要领事援助的新加坡人可拨打24小时热线电话+65 6379 8800/8855，或联系新加坡驻卡萨布兰卡荣誉总领事馆+212 529 045 013。

新加坡红十字会也承诺向摩洛哥捐款5万美元，用于支持摩洛哥新月会（Moroccan Red Crescent）在当地展开的救援工作，如急救、运送伤员、协助撤离等。

新加坡红十字会也宣布启动“重建家庭联系”（Restoring Family Links）服务，帮助新加坡居民寻找可能受灾难影响，难以取得联系的直系亲属。有需要的公众可电邮rfl@redcross.sg。