华助会办教师节感谢晚宴 补习计划杰出教师获表扬

教育工作需要无限的热忱、细心和爱心。洪洁英教书40多年，深信教书并不止步于课堂和科目知识，教师也是学生的倾听者和引导者，能从不同方面给予他们妥当的支持。

配合教师节，华社自助理事会于9月3日首次举办教师与合作伙伴感谢晚宴，旨在表彰杰出的教育工作者，并对他们的贡献表示感谢。

华助会为26名教师颁发教师表扬奖，51名教师及华助会中心人员则获颁长期服务奖。

教师表扬奖包括银松奖、翠竹奖及青柳奖，长期服务奖则颁发给在华助会连续服务了分别五年、10年、15年、20年、25年和30年的教育工作者。

也是华助会董事会主席的卫生部长王乙康作为主宾，为杰出教师颁发了教师表扬奖。他在发言时也强调教育对于推动社会流动性的重要性。

洪洁英获颁银松奖和长期服务奖

57岁的洪洁英获颁最高荣誉的银松奖，同时也获得长期服务奖。她参加华助会补习计划已有15年，给小一至小三的学生进行数学和英文补习。

在40多年的教书生涯中，她见过形形色色的学生，但让她印象最深刻的是一位在小一时加入她的英文补习班的男孩。

她受访时说：“这个孩子很有趣。他刚来的时候，一开口就是粗话，说的大多数也是福建话和华语。”

她指出，这名小男孩的脾气也很坏，班上的同学也都因此不敢靠近他。

但每当他冷静下来，洪洁英就会和他耐心沟通，让他知道这样不对，也可能会伤到同学。她也教导他如何利用正确的句子和方式来表达自己。

经过她的不懈开导，她慢慢地看到男孩的行为有了改善，也变得更加温顺，英语也有了显著的进步。

“虽然我只是在他读小一和小二时教他，但我每个星期六还是会在补习中心看到他，他会跟我打招呼。令我感到最安慰的是，有一天他来到了我的课室，拿了一颗糖给我，说‘老师，今天是我在补习中心的最后一天，谢谢你’”。

她也说，华助会的孩子很多都来自贫困家庭，背景比较特殊，所以希望自己能在教书以外的不同方面，给予他们支持和帮助。

吴多福：在华助会教书感到更充实

另一名得奖者是获得了30年长期服务奖的吴多福（63岁），他认为教育是促进社会流动性的一大动力。

63岁的吴多福在华社自助理事会的补习计划中担任了30年的补习教师，致力帮助来自低收入家庭的孩子。（特约伍书永摄）

从事教育工作长达40年的他说，华助会补习班与私人补习班有很大的不同，在华助会教书让他感到更加充实，尤其是看到来自低收入家庭的学生，在学习上尽自己最大的努力。

“学生们在克服困难、坚持，以及如何努力成为更好的人时，教师也会从他们身上学习。在某种程度上，我们也正在通过教育帮助较低阶层的人士，并从中回馈社会。”