中国成都飞往本地客机引擎失火 紧急降落樟宜机场

一架从中国成都飞来新加坡的客机引擎失火，在樟宜机场紧急降落。火势迅速扑灭，机上所有人员都安全疏散。

涉及事故的中国国际航空公司CA403班机，星期天（9月10日）早上从成都天府国际机场起飞，下午约4时15分在樟宜机场降落。机场网站资料显示，客机原定抵境时间为下午3时50分。

根据专门报道航空新闻的AviationSource News网站，CA403班机在接近新加坡时，航线出现偏离。卫星图像显示，客机刚过了马来西亚柔佛州便向左拐，朝大海的方向前进，一段距离后才回头。客机朝新加坡飞行时，还拐了三个弯。

据报道，机长在下午4时左右向机场空管人员发出7700紧急代码，表示遇到紧急状况。

樟宜机场马上安排客机优先在第三跑道降落。樟宜机场过后在脸书贴文发布消息，指客机的左引擎失火，客机前端的货仓和厕所冒出烟雾。

乘客在社交平台上发布的视频显示，烟雾蔓延到客舱里。空姐在客机紧急降落前，以平稳的语气再三提醒所有乘客系好安全带。有乘客透露，火烧了一共约40分钟。

从视频可见，乘客一个个从充气滑道滑到地面，离开时还能看见引擎里的火焰。有乘客在疏散时抱着行李，他们的这种行为被网民指责没公德心，不顾他人安全。

新加坡民航局的文告说，机场紧急服务在客机降落后大约10分钟内扑灭火焰。

九名机组人员和146名乘客安全疏散，但有九名乘客受轻伤，他们吸入了烟雾或在疏散时擦伤，事后接受了治疗。中国国际航空和樟宜机场集团过后也为机组人员和乘客提供援助。

第三跑道事后暂时关闭，有一架客机因而须要改道，转而在印度尼西亚的峇厘岛降落。

出事客机于傍晚6时被拖走。当局检查第三跑道后，晚上7时左右，即大约三个小时后重新开放跑道。交通部属下的交通安全调查局正在调查事故，并已联络中国有关当局协助调查。

据了解，出事的是一架空中客车（Airbus）A320neo系列客机，于2018年12月交付给中国国际航空，投入服务不到五年。