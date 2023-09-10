参与轻罪疏导计划 青少年三年内重犯率仅5.9％

过去五年，共有2000多名青少年犯下轻微罪行后没被控，而是被纳入了以改造为主的疏导计划。单是去年，有高达94%的参与者完成计划，三年内再犯的概率只有5.9%。

社会及家庭发展部在2018年4月起，委任多家综合服务机构帮忙进行疏导计划（Diversionary Programmes），让犯下轻微罪行、没被提控的21岁以下青少年参与计划，接受改造。

社会及家庭发展部答复《联合早报》询问时说，这项合作于今年迈入第五个年头，目前共有10家综合服务机构加入计划。

自2018年起，本地已有超过2000名青少年完成疏导计划，在去年参与计划的青少年当中，就有多达94%完成其中的引向正途计划（Guidance Programme），创下五年来新高。

另外，2018年完成引向正途计划的青少年中，三年内再犯的概率仅有5.9%。换句话说，有94.1%的青少年在完成计划后的三年内不再重犯。

总检察署决定是否纳入疏导计划

当局设立了一套个案分级系统，当犯案青少年被捕后，社工会为青少年和家长进行评估，随后通过警方将评估报告提交给总检察署，由后者决定是否要提控、警告，或纳入疏导计划。

在疏导计划下，青少年将被安排接受不同的计划，包括加强版“学而不辍”返校援助计划、偷窃行为干预计划、让嗜毒青少年参与的青年强化监管计划，还有开放给参与部分私会党行动的青少年接受街头智慧辅导计划（Streetwise Programme）等。

其中，大部分犯案的青少年被安排参与引向正途计划，为期约六个月，若有必要也可能延长到12个月。

在计划下，个案辅导社工会与青少年和家长接触，通过一系列的会谈，让青少年对自己的行为有所认知并承担责任，有意义地参与学校或工作，学习情绪管理，并与他人建立良好关系。

曾参与计划的瑞安（化名，19岁）受访时说，他是在回家的路上发现一辆脚踏车未上锁，便直接把脚踏车骑走。警方数日后根据电眼确认他的身份，将他逮捕。

57岁的母亲得知儿子被捕，当下难过落泪。瑞安对此深感愧疚，他向母亲道歉，也承诺不会再犯。“看到母亲哭时，我的心也仿佛被刀刺了一下，我太让母亲失望了。”

所幸的是，瑞安最终没被提控，而是接到一年的有条件警告和须参与引向正途计划。“得知没有被提控，我不禁松了一口气，母亲的支持也给了我动力，让我决心变成更好的人。”

母亲说，儿子在个案辅导社工的帮助下改变许多，比较听话，每天回家，不让她操心。母子俩如今更像朋友，关系改善许多。

瑞安也感谢个案辅导社工耐心对待，也教会他要以正面的角度看待事情，让他受益良多。

“任何事物都有好坏之分，要看自己如何做出选择，我现在凡事都会考虑多一层面，避免自己做出错误的决定。”

对于仍深陷泥沼的青少年，瑞安劝请他们远离损友，同时把握当下，避免做出让自己后悔的事情。

偷脚踏车后参与计划 青年改过自新回归正途

现年16岁的达伦（化名），去年看到路旁停着一辆脚踏车，一时兴起“借”来骑行，最后直接骑回家。警察不久后找上门时，达伦还在学校读书，在家的父亲愤怒不已，对儿子感到失望。

达伦后来自行到警局接受调查，过程中心情无比沉重。“我不想再让父亲难过，也害怕面对法官和坐牢，被安排参与引向正途计划时，我决定利用这个难得的机会改过，让父亲感到骄傲。”

达伦今年初完成六个月的引向正途计划，除了改变自己的心态外，与父母的关系也变得更融洽。“个案辅导社工指引我成为更好的人，也让我找到兴趣，不再与损友同流合污。”

来自飞跃社区服务的阿罗（29岁）是达伦的个案辅导社工。阿罗受访时说，达伦参与计划后，态度出现很大的转变，他学会了体谅，这让阿罗感到很欣慰。

“达伦有一回邀我到拳击比赛观赛，他把对手打倒后，第一时间冲上前关心对手情况，还流下眼泪。他的举动让我感到很欣慰，他赢得比赛，体谅对手，表现了运动精神，我也从他身上学到不少。”

有三年辅导经验的阿罗，每周一次与犯案青少年会面。他认为辅导对象像“洋葱”，得花时间和耐心取得他们的信任，一层一层揭开他们的内心想法。但他有时也得扮演严厉的角色，就一些原则问题提醒青少年。

青少年与父母关系或是犯案诱因之一

阿罗说，青少年与父母的关系可能是影响他们犯案的原因之一，因此拉近亲子关系相当重要，而父母的支持也有助于青少年改造，因此他不时会安排青少年与家长一同会谈，促进亲子关系。

“青少年叛逆的过渡期间，亲子间应加强沟通，父母应花多一些时间倾听孩子，与其告诉孩子应该怎么做，不如了解孩子真正的想法，再从中找出解决方法。”