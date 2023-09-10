【早知】新加坡为何要从外国进口电力？

尹云芳

更新 /
更新 / 2023年9月11日 7:56 AM
发布 /
发布 / 2023年9月10日 7:14 PM
能源市场管理局已有条件批准一些企业从印度尼西亚和柬埔寨进口共3千兆瓦电力的项目，电力来源包括太阳能、风能和水力等。图为胜科工业在印度的风能项目。（胜科工业提供）
能源市场管理局已有条件批准一些企业从印度尼西亚和柬埔寨进口共3千兆瓦电力的项目，电力来源包括太阳能、风能和水力等。图为胜科工业在印度的风能项目。（胜科工业提供）

字体大小:

新加坡计划到2035年进口多达4千兆瓦低碳电力，数量占我国电供30％左右。

随着能源市场管理局有条件批准从印度尼西亚和柬埔寨共输入3千兆瓦的电力，我国离4千兆瓦电力进口目标也越来越近。

为什么要千里迢迢从外国进口电力？进口电力有什么好处？这会威胁到我国能源安全吗？

为什么要从海外进口电力？

我国能源领域碳排放量，占总量约四成。在我国经济继续增长，迈向电动化和数码化的同时，能源需求预计将攀升。为实现最迟在2050年达到净零排放的目标，新加坡必须向使用更洁净能源过渡。

不过，我国再生能源和土地资源有限，即使2030年实现太阳能装机容量提升至2千兆峰瓦（GWp）目标，这洁净能源也只能应付全国总电力需求的3％左右。

通过区域电网进口电力，新加坡将能善用本区域丰富的再生能源资源，以履行应对气候变化的承诺。

我国计划在2025年把太阳能装机容量提升至1.5千兆峰瓦，到2030年进一步推高至2千兆峰瓦。图为康埔桦组屋和楼顶太阳能板。（谢智扬摄）

新加坡计划从哪里进口电力？

我国去年6月开始，从2000多公里以外的老挝进口再生能源，多达100兆瓦源自水力的电能通过现有通路，经由泰国和马来西亚传输到新加坡。

根据能源局网站资料，这个老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化（简称LTMS-PIP）安排是首个涉及亚细安四国的多边跨境电力贸易，可说是亚细安电网探路项目。

为发展完善大规模进口电力的技术和监管框架，我国宣布了两个小规模试行项目。

本地发电厂杨忠礼西拉雅能源公司（YTL PowerSeraya）今年起展开为期两年的试行项目，从马来西亚进口100兆瓦电力。由和光电力（PacificLight Power）领导的财团则通过新的联网设施，直接从印尼布兰岛的太阳能农场进口电力。

今年，能源局陆续有条件批准一些大规模低碳电力进口项目，先是在3月宣布有条件批准吉宝能源从柬埔寨进口1千兆瓦电力，后在本月宣布批准从印尼进口多达2千兆瓦电力的五个项目。

电力来源将包括太阳能、风能和水力等。

同时，由新加坡和越南两地企业组成的财团，正积极寻找适合采集风能的地点，为我国从越南进口风能电力铺路。

为什么要先“有条件批准”项目？

能源局经过初步评估，认定有关电力进口方案在技术和商业上可行后，会给予有条件批准，以便企业继续完成进一步研究，以及获取电力来源国的批准和执照。

有条件批准只适用于大规模项目，小规模试行项目不包括在内。

企业过后还须同项目所在国接洽、取得监管机构批准，完成安排融资等后续工作。获得能源局颁发的进口商许可后，就能动工兴建设施，跟着投入商业运作。

进口电力对新加坡人有什么好处？

自多地进口低碳电力，除了能推动我国去碳化，电力来源多元化更能保障能源韧性和可靠度，确保我国永不断电。

过程中，资源丰富的市场卖出多余的再生能源，资源稀缺的市场则协助推动相关项目投资，有助于加快本区域再生能源产业的发展。

目前，新加坡95％的能源来自天然气。我国计划通过四大“能源开关”，推动能源转型和供应多元化。这包括发展跨国电网、探索低碳替代能源、加大太阳能装机容量和提高天然气效能。

进口电力有哪些筹备工作？

电力要跨越千里抵达新加坡，需要相应的基础设施。获得有条件批准从印尼进口电力的公司，下一步是根据印尼政府批准的方案，为铺设传输电力所需的海底电缆展开海洋勘测。

它们也会协助代工生产商，在当地发展太阳能板与能源储存系统的生产工业。

计划从柬埔寨进口电力的吉宝能源，将铺设超过1000公里的海底电缆，同时利用电池储能和抽水蓄能系统。

有些人可能担心，进口电力对新加坡能源安全构成风险。实际上，新加坡已从世界各地进口天然气发电，重要的是确保电力来源多元化，以及制定预备措施。

能源2050委员会在去年发表的《迈向能源转型2050》报告中建议，预备方案可以包括使用电池储能系统等技术，即时应对供应中断的情况，以及采取燃气发动机等可应对长时间停电的技术。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容