【早知】新加坡为何要从外国进口电力？

新加坡计划到2035年进口多达4千兆瓦低碳电力，数量占我国电供30％左右。

随着能源市场管理局有条件批准从印度尼西亚和柬埔寨共输入3千兆瓦的电力，我国离4千兆瓦电力进口目标也越来越近。

为什么要千里迢迢从外国进口电力？进口电力有什么好处？这会威胁到我国能源安全吗？

为什么要从海外进口电力？

我国能源领域碳排放量，占总量约四成。在我国经济继续增长，迈向电动化和数码化的同时，能源需求预计将攀升。为实现最迟在2050年达到净零排放的目标，新加坡必须向使用更洁净能源过渡。

不过，我国再生能源和土地资源有限，即使2030年实现太阳能装机容量提升至2千兆峰瓦（GWp）目标，这洁净能源也只能应付全国总电力需求的3％左右。

通过区域电网进口电力，新加坡将能善用本区域丰富的再生能源资源，以履行应对气候变化的承诺。

我国计划在2025年把太阳能装机容量提升至1.5千兆峰瓦，到2030年进一步推高至2千兆峰瓦。图为康埔桦组屋和楼顶太阳能板。（谢智扬摄）

新加坡计划从哪里进口电力？

我国去年6月开始，从2000多公里以外的老挝进口再生能源，多达100兆瓦源自水力的电能通过现有通路，经由泰国和马来西亚传输到新加坡。

根据能源局网站资料，这个老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化（简称LTMS-PIP）安排是首个涉及亚细安四国的多边跨境电力贸易，可说是亚细安电网探路项目。

为发展完善大规模进口电力的技术和监管框架，我国宣布了两个小规模试行项目。

本地发电厂杨忠礼西拉雅能源公司（YTL PowerSeraya）今年起展开为期两年的试行项目，从马来西亚进口100兆瓦电力。由和光电力（PacificLight Power）领导的财团则通过新的联网设施，直接从印尼布兰岛的太阳能农场进口电力。

今年，能源局陆续有条件批准一些大规模低碳电力进口项目，先是在3月宣布有条件批准吉宝能源从柬埔寨进口1千兆瓦电力，后在本月宣布批准从印尼进口多达2千兆瓦电力的五个项目。

电力来源将包括太阳能、风能和水力等。

同时，由新加坡和越南两地企业组成的财团，正积极寻找适合采集风能的地点，为我国从越南进口风能电力铺路。

为什么要先“有条件批准”项目？

能源局经过初步评估，认定有关电力进口方案在技术和商业上可行后，会给予有条件批准，以便企业继续完成进一步研究，以及获取电力来源国的批准和执照。

有条件批准只适用于大规模项目，小规模试行项目不包括在内。

企业过后还须同项目所在国接洽、取得监管机构批准，完成安排融资等后续工作。获得能源局颁发的进口商许可后，就能动工兴建设施，跟着投入商业运作。

进口电力对新加坡人有什么好处？

自多地进口低碳电力，除了能推动我国去碳化，电力来源多元化更能保障能源韧性和可靠度，确保我国永不断电。

过程中，资源丰富的市场卖出多余的再生能源，资源稀缺的市场则协助推动相关项目投资，有助于加快本区域再生能源产业的发展。

目前，新加坡95％的能源来自天然气。我国计划通过四大“能源开关”，推动能源转型和供应多元化。这包括发展跨国电网、探索低碳替代能源、加大太阳能装机容量和提高天然气效能。

进口电力有哪些筹备工作？

电力要跨越千里抵达新加坡，需要相应的基础设施。获得有条件批准从印尼进口电力的公司，下一步是根据印尼政府批准的方案，为铺设传输电力所需的海底电缆展开海洋勘测。

它们也会协助代工生产商，在当地发展太阳能板与能源储存系统的生产工业。

计划从柬埔寨进口电力的吉宝能源，将铺设超过1000公里的海底电缆，同时利用电池储能和抽水蓄能系统。

有些人可能担心，进口电力对新加坡能源安全构成风险。实际上，新加坡已从世界各地进口天然气发电，重要的是确保电力来源多元化，以及制定预备措施。

能源2050委员会在去年发表的《迈向能源转型2050》报告中建议，预备方案可以包括使用电池储能系统等技术，即时应对供应中断的情况，以及采取燃气发动机等可应对长时间停电的技术。