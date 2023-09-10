百年发展史收录成片 华中校友会《承先启后》16日首映

华侨中学校友会成立100年以来，曾因战乱、动荡时局及缺乏资源等因素，经历停办后复办、会务不振，以及会所10多次搬迁等挑战，近三分之二时间都在“四处漂流”中度过。

但无论在什么年代，始终有爱校校友承前启后，努力经营和维系会务。校友会30多年前重返华中校园，并有固定会所后稳健发展，逐渐成为今日母校坚实的后盾。

华中校友会配合100周年会庆，委任制作公司摄制45分钟的《承先启后》纪录片，梳理校友会发展史，也填补二战前史料空白。纪录片将于9月16日在华中文化中心剧场首映。

校友会会长黄龙金说，推出纪录片主要是为整理华中校友会历史，重申校友会成立可追溯至100年前，以及感谢前辈校友的贡献。

黄龙金1981年毕业于华中，1990年加入校友会，2016年担任会长。包括他在内的许多校友，过去曾以为校友会在1947年成立。实际上，那是校友会二战后复办的年份。校友会的历史可追溯至1923年，这一事实在1990年代期间才确定。

发现华中校友会是1923年9月11日注册

曾担任校友会会长的杨有瑞，当年看到一本华中校友会特刋，记载校友会是在1946年重新筹备组织，到社团注册局查证，翻到有关档案，发现到华中校友会是1923年9月11日注册。80来岁的杨有瑞会在片中讲述解开这个历史疑团的来龙去脉。

校友会首个会所设在实利基一带的利民路（华中迁入武吉知马路永久校园前的办学地点），但之后迁至大坡大马路（桥南路）、水仙门（禧街）等处，60多年“会”无定所。

负责为纪录片收集资料的杨绍强说，校友会早年缺人缺钱，常因租金上涨得迁移会所，二战时停办后于1947年复办，情况未改善，陆续租用过惹兰勿剎、芽笼和福州大厦等地点。

杨绍强也是华中和华中初级学院校友，曾出任华中国际学校校长。据他收集的资料，会所1950年代末至1970年代中设在芽笼6巷店屋三楼。“由于楼下是风月场所，校友进出会所使用店屋后面的楼梯，以免碰到尴尬场面。”

校友会早期活动不多，校友到会所一般为茶叙和打麻将。杨绍强说，校友会1989年从麦士威路一带的慕理街迁回母校后，迎来转折。

“校友会原本在华中宿舍设临时办事处，1992年迁入新落成的华中游泳池大厦才真正有自己的会所。加上历任会长慷慨解囊，号召校友予以支持，会务逐渐壮大、蓬勃，士气大为提振。”

收录已故前校长最后一次访谈

除了协助母校举办校庆，校友会也发动筹款，大力资助华中兴建新设施，其中大多是在已故前校长杜辉生掌校期间打造。校友会目前位于华中董事部大楼二楼。

杜辉生今年6月逝世。纪录片收录制作团队去年底采访他的片段，杜辉生在这个生前最后一次访谈中感谢校友会给予华中的支持。

纪录片也会介绍华中鲜为人知的史料点滴，包括一首1938年之前的旧校歌，以及近期发现的一枚有着80多年历史的徽章。

有意出席首映会的校友，可到华中校友会社交媒体平台报名。