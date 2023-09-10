李总理：各国矛盾加深大环境中 我国得接受并从中寻求合作机会

国家在基本战略立场上的矛盾加深，这不是一场会议能够解决的，我国只能接受这个大环境，并从中寻找合作机会，默默耕耘、走出一条路。

在印度新德里举行的二十国集团（G20）领导人峰会星期天（9月10日）落幕。应邀出席峰会的李显龙总理结束访问前接受随行新加坡媒体采访，谈此次峰会对多边主义和国际合作的影响。

他说，大国之间关系紧张时，多边合作必然受影响，因为多边合作的基础是各方有机会合作共赢。然而，如果不存在信任或善意，或彼此有冲突，国与国之间就不会想要实现双赢，而是要我赢你输，这就很难进行多边合作。

李总理说：“当我们抽象谈论多边合作，所有人会说，何不想办法做到这点？但如果谈到实际项目，如改革世界贸易组织或世界银行和国际货币基金组织，大家都同意须要改革，但对具体如何改革却没有太多共识。这就成了一个问题。”

李总理说，在这样的环境中，首先须尝试维护现有的多边框架，不要进一步削弱它。再来就是，如果无法让所有人参与进来，或许能与志同道合的人以较小组的形式合作，退而求其次，设法取得进展。

他强调，新加坡更倾向于一个适合所有人的大框架，但在当前环境中无法实现这点。我们能做的是尽力结交朋友，通过双边接触，看能做些什么。

我国与欧盟的合作范围就相当完整，有自由贸易协定、数码伙伴关系协定，还有其他科学和文化合作。

新英关系也刚提升为战略伙伴关系。李总理说，英国对人工智能治理感兴趣，我国亦然，因此将与他们一同讨论。

李总理以华语作答时也强调我国只能接受大环境，在大环境中寻找具体合作的机会。这可能包括人工智能、加密货币、多边机构改革，以及科技合作等，我们至少要辨识出这些课题并开始研究。

“即使大环境不准许我们做很大胆的尝试，至少我们知道，以后，环境改善之后，在这些方面可以快步走。国际合作是这样的，不是每一次合作都能够有很显著、很突出的效果，但是你必须默默耕耘，慢慢一步一步地走出一条路。”

峰会第二天，李总理在题为“同一个未来”的第三场，也是最后一场全体会议发言时也提到，多边主义如今承受压力。尽管如此，各国今年3月在联合国海洋法公约（UNCLOS）下，达成一项新协议，确保国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用。他以此作为多边主义虽被削弱却仍存在，可谨慎乐观看待的理由。

李总理吁G20推动世贸组织改革谈判

李总理提出两个更新现有多边机构的例子。一是维护世贸组织所体现的以规则为基础的多边贸易体系；二是改革国际金融结构，应对可持续发展和保护全球公域的挑战。

他强调，世贸组织规则须跟上数码转型的步伐，与现代经济保持相关，同时得加强集体食品和能源安全。我国敦促G20在这方面提供强劲动力，推动世贸组织改革的谈判，尤其是尽快恢复一个正常运作的解决争端机制。

新加坡也大力支持印度任G20轮值主席国期间，在研究多边开发银行改革方面所做的努力，并期待在今年10月收到G20独立专家组有关加强多边开发银行的报告第二卷。

李总理说，融资需求非常紧迫且规模巨大，须鼓励多边开发银行更好和更有效地利用它们的资产负债表来履行任务。“此外，我们需要创新方式来扩大和调动私人领域的发展资金 ，以补充和放大公共资金的影响。这须要所有人齐心协力。”

他也说，要应对发展挑战，迫切须要G20在重振多边主义方面发挥领导作用。新加坡将一如既往，尽最大努力，以自身和集体的方式贡献我们的一分力量。

印度已正式将G20轮值主席国的棒子交给下一任主席国巴西。